Nathan Never va in vacanza con gli dei

Michele Medda concede a Nathan una cosa quasi impossibile: una vacanza. Ne Il sorriso degli dei, disegnato da Ivan Zoni, il direttore dell’Agenzia Alfa e la dottoressa Monica Blanc (fra gli ultimi acquisti della testata) si prendono una pausa sull’isola di Serenity. Dieci giorni di assoluto relax, utili anche ad approfondire quella che sembra ormai una relazione sentimentale ufficiale.

L’atmosfera iniziale è volutamente leggera e Medda gioca sul contrasto fra una Monica determinata a far dimenticare il lavoro al compagno – convincendolo perfino a fare shopping e magari a sorridere di più – e un Nathan incapace di mettere da parte l’istinto. Nemmeno da turista infatti, il “musone” riesce a ignorare comportamenti e dettagli che agli altri sfuggono. La serenità dura poco: un gruppo di turisti sospetti lo riportano nel ruolo che gli è più congeniale e, se non bastasse, interviene anche una crisi politica legata alla saga Intrigo internazionale. Il collegamento però, va detto, ha un’utilità immediata e narrativa più che di continuity con la saga finita nel 2020. L’indagine principale si intreccia invece con antiche leggende locali, per un racconto avventuroso sospeso fra spy story e mitologia relativa alle divinità protettrici dell’arcipelago. L’intreccio, come sempre equilibrato e ben costruito da Medda, sfocia in un finale con al centro la forza della natura e dei suoi cicli capaci, per una volta, di opporsi all’attitudine umana di dominio, sfruttamento e controllo.

Zoni lavora con efficacia a tavole luminose e dettagliate, in linea con l’atmosfera dell’albo. Le spiagge, il mare, i villaggi turistici e le foreste tropicali di Serenity restituiscono un contesto credibile e visivamente paradisiaco, mentre la recitazione dei personaggi rimane sempre convincente per espressività e posture. Particolarmente riusciti gli scenari ambientati nella foresta dell’isola con i suoi alberi monumentali, gli scorci di cascate e, soprattutto, i suoi abitanti che rafforzano l’affascinante dimensione mitologica.

Abbiamo parlato di:

Nathan Never #422 – Il sorriso degli dei

Michele Medda, Ivan Zoni

Sergio Bonelli Editore, luglio 2026

96 pagine, brossurato, colori – 5,80 €

ISSN: 977112157300160422