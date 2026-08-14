Tramel Tillman e la “frustrante” segretezza di Spider-Man: Brand New Day

14 Agosto 2026
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L'attore parla finalmente del suo ruolo chiave nel film campione di incassi.
Trameltillman brandnewday

Intervistato dalla rivista GQ, l’attore Tramel Tillman ha parlato per la prima volta in maniera dettagliata del suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day, dove interpreta il ruolo di William Metzger. A questo proposito, l’attore di Severance ha evidenziato la forte segretezza che circondava la pellicola e anche il suo personaggio, qualcosa che lui stesso ha definito “frustrante” da un certo punto di vista.

È stato un po’ frustrante, perché tutto era avvolto nel mistero – ha raccontato – Non ero nemmeno sicuro di come il personaggio si sarebbe inserito nel mondo del film, e sono abbastanza certo che abbiano tenuto le carte coperte perché non erano sicuri che avrei accettato.

Quindi, in un certo senso, ci siamo trovati in una sorta di tira e molla in cui chiedevo a Destin [il regista Destin Daniel Cretton ndr] : ‘Beh, cosa puoi dirmi?’ E Destin rispondeva: ‘È questo e quello, ma non posso dire altro’. Però mi disse che era un ruolo fondamentale, e nient’altro. Quindi è stato una specie di atto di fede. Volevo cogliere al volo quest’opportunità o volevo aspettare un’altra occasione dalla Marvel?

La mia domanda a Justin era: quanto della sua identità o delle sue motivazioni sarebbero state presenti nel film? E man mano che la sceneggiatura prendeva forma, mi sono reso conto che tutto viene tenuto ben nascosto. Il pubblico non conosce le sue motivazioni personali, il che è divertente da interpretare. Ma noi conosciamo i fatti. Damage Control è stata colpita più volte. Lui è il regista ed è responsabile della sicurezza dei suoi dipendenti, della città e del mondo intero. Quindi ora c’è questa minaccia [Jean] in agguato, e da lì mi sono concentrato sull’intento di proteggere tutti.

Sono contento di avergli detto di sì. Io, lui e Justin [Kuritzkes], lo sceneggiatore con cui ho lavorato principalmente, abbiamo avuto molte conversazioni per delineare questo personaggio e capire chi sarebbe stato nel film. La descrizione a cui siamo giunti è che si tratta di un uomo d’affari, ma anche un po’ una specie di politico. E questo mi ha dato molto su cui lavorare e mi ha permesso di sviluppare il ruolo.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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