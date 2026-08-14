Tramel Tillman e la “frustrante” segretezza di Spider-Man: Brand New Day

Intervistato dalla rivista GQ, l’attore Tramel Tillman ha parlato per la prima volta in maniera dettagliata del suo ruolo in Spider-Man: Brand New Day, dove interpreta il ruolo di William Metzger. A questo proposito, l’attore di Severance ha evidenziato la forte segretezza che circondava la pellicola e anche il suo personaggio, qualcosa che lui stesso ha definito “frustrante” da un certo punto di vista.

È stato un po’ frustrante, perché tutto era avvolto nel mistero – ha raccontato – Non ero nemmeno sicuro di come il personaggio si sarebbe inserito nel mondo del film, e sono abbastanza certo che abbiano tenuto le carte coperte perché non erano sicuri che avrei accettato.

Quindi, in un certo senso, ci siamo trovati in una sorta di tira e molla in cui chiedevo a Destin [il regista Destin Daniel Cretton ndr] : ‘Beh, cosa puoi dirmi?’ E Destin rispondeva: ‘È questo e quello, ma non posso dire altro’. Però mi disse che era un ruolo fondamentale, e nient’altro. Quindi è stato una specie di atto di fede. Volevo cogliere al volo quest’opportunità o volevo aspettare un’altra occasione dalla Marvel?

La mia domanda a Justin era: quanto della sua identità o delle sue motivazioni sarebbero state presenti nel film? E man mano che la sceneggiatura prendeva forma, mi sono reso conto che tutto viene tenuto ben nascosto. Il pubblico non conosce le sue motivazioni personali, il che è divertente da interpretare. Ma noi conosciamo i fatti. Damage Control è stata colpita più volte. Lui è il regista ed è responsabile della sicurezza dei suoi dipendenti, della città e del mondo intero. Quindi ora c’è questa minaccia [Jean] in agguato, e da lì mi sono concentrato sull’intento di proteggere tutti.