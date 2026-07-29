Arriva nei teatri il Dylan Dog Horror Show

Comunicato stampa

Dal 28 ottobre 2026 andrà in scena al Teatro Eliseo di Roma DYLAN DOG HORROR SHOW, diretto da Valter Malosti, la prima produzione teatrale Sergio Bonelli Editore che porterà per la prima volta a teatro l’universo dell’Indagatore dell’Incubo. Le anteprime speciali si svolgeranno a partire dal 22 ottobre.

Proprio con questo spettacolo, il Teatro Eliseo, chiuso dal 2020, “dopo un lungo silenzio” riprenderà la sua storia teatrale, sotto la direzione artistica di Alessandro Longobardi per Viola Produzioni – CPT.

Con il debutto di Dylan Dog Horror Show entreranno nel vivo le celebrazioni per il 40° anniversario di Dylan Dog. Il foyer del Teatro Eliseo sarà trasformato per l’occasione in un percorso ispirato all’universo creato da Tiziano Sclavi, con installazioni, ambientazioni e attività esperienziali pensate per accompagnare il pubblico all’interno dell’immaginario dell’Indagatore dell’Incubo. Gli spettatori non faranno semplicemente ingresso in un teatro, ma varcheranno la soglia della Casa di Dylan Dog.

L’avvicinamento al debutto teatrale sarà scandito da un calendario di appuntamenti che accompagnerà i festeggiamenti per i 40 anni del personaggio.

Le celebrazioni prenderanno il via nella settimana del compleanno ufficiale dell’Indagatore dell’Incubo, il 26 settembre 2026, con pubblicazioni speciali, eventi e iniziative dedicate. Fino al debutto di Dylan Dog Horror Show, saranno varie le occasioni per incontrare Dylan Dog attraverso appuntamenti in tutta Italia che coinvolgeranno librerie, fumetterie, fiere e altri luoghi simbolo della sua comunità di lettori.

Il calendario completo delle iniziative sarà svelato nei prossimi mesi.

Le prevendite dello spettacolo teatrale per il pubblico saranno aperte da venerdì 31 luglio su Ticketone.

Dal 29 luglio, gli iscritti alla newsletter di Sergio Bonelli Editore potranno invece accedere all’esclusiva pre-sale.

TEATRO ELISEO – Via Nazionale, 183, 00184 Roma RM

INFO E BIGLIETTI: botteghino@eliseoteatro.it – www.eliseoteatro.it

PREZZI

Da 45,00 € e 18,00 €

PREZZI ANTEPRIME SPECIALI (dal 22 ottobre)

Da 25,00 € e 18,00 €

Durante le Anteprime Speciali lo spettacolo potrà essere eccezionalmente interrotto per consentire al regista di apportare le ultime indicazioni artistiche in scena. Un’occasione esclusiva per assistere al processo creativo che precede il debutto ufficiale.

Una produzione SERGIO BONELLI EDITORE S.p.A.

Direzione e supervisione editoriale e creativa del progetto: Michele Masiero Direttore Editoriale, Sergio Bonelli Editore S.p.A.

Prodotto da Vincenzo Sarno per Bonelli Entertainment

Regia Valter Malosti

Soggetto teatrale Tiziano Sclavi e Nicola Russo

Testi e sceneggiatura teatrale Tiziano Sclavi e Nicola Russo

Tratto dagli albi a fumetti di Dylan Dog, scritti e sceneggiati da Tiziano Sclavi e pubblicati da Sergio Bonelli Editore.

Dylan Dog e il relativo universo narrativo sono stati creati da Tiziano Sclavi.

Direzione artistica del Teatro Eliseo, supervisione e consulenza dell’allestimento teatrale e della produzione: Alessandro Longobardi per Viola Produzioni S.r.l. – Centro di Produzione Teatrale

Coordinamento dei reparti di produzione e allestimento Carlo Buttò per Viola Produzioni S.r.l.

Line Producer Antonio Navarra per Bonelli Entertainment

Produttore esecutivo aggiunto Francesco Bellomo per Virginy Isola Trovata S.r.l.