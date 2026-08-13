Image pubblica Ghost Drive Station, nuovo graphic novel di Warren Ellis

13 Agosto 2026
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Image Comics pubblicherà il nuovo lavoro di Ellis dopo le controversie accuse di sei anni fa.
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Image Comics ha annunciato la pubblicazione, per il mese di novembre, di Ghost Drive Station, nuovo graphic novel di genere soprannaturale scritto da Warren Ellis e disegnato da Lordess Foudre.

Il graphic novel è il primo lavoro dello sceneggiatore dal 2020, anno in cui fu accusato da oltre 60 donne di molestie sessuali. In merito a queste accuse e alla pubblicazione del volume, la casa editrice non ha voluto rilasciare commenti.

Ghost Drive Station segue la storia di un investigatore tormentato, che non ha tempo per il mondo moderno, inviato in una stazione di ricerca nel deserto per scoprire perché è andata offline. Ciò che trova è un esperimento sull’immortalità andato terribilmente storto, con conseguenze sia globali che estremamente personali.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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