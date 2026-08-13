Image pubblica Ghost Drive Station, nuovo graphic novel di Warren Ellis

Image Comics ha annunciato la pubblicazione, per il mese di novembre, di Ghost Drive Station, nuovo graphic novel di genere soprannaturale scritto da Warren Ellis e disegnato da Lordess Foudre.

Il graphic novel è il primo lavoro dello sceneggiatore dal 2020, anno in cui fu accusato da oltre 60 donne di molestie sessuali. In merito a queste accuse e alla pubblicazione del volume, la casa editrice non ha voluto rilasciare commenti.

Ghost Drive Station segue la storia di un investigatore tormentato, che non ha tempo per il mondo moderno, inviato in una stazione di ricerca nel deserto per scoprire perché è andata offline. Ciò che trova è un esperimento sull’immortalità andato terribilmente storto, con conseguenze sia globali che estremamente personali.