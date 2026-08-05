SBE presenta il volume di Tex “Little Big Horn”

Comunicato stampa

In occasione dei 150 anni dalla storica battaglia che ebbe luogo il 25 giugno 1876, SBE pubblica TEX. LITTLE BIGHORN, disponibile nelle librerie e fumetterie a partire dal 7 agosto 2026, volume che contiene un’avventura nella quale una missione affidata a Tex e Carson diventa l’occasione per ripercorrere gli ultimi giorni del generale George Armstrong Custer e gli avvenimenti che culminarono nella più celebre battaglia delle guerre indiane.

Il generale Davis affida a Tex e Carson l’incarico di incontrare un giornalista determinato a scrivere una biografia rigorosa del vanaglorioso George Armstrong Custer, oltre la retorica celebrativa e il mito che ne hanno alimentato la leggenda per restituirne un ritratto più autentico e controverso.

Ha così inizio il racconto di Tex dei momenti in cui lui e Carson affiancarono il generale Custer nella spedizione verso le Black Hills, preludio a una catena di avvenimenti destinati a segnare per sempre la storia della Frontiera. Dalle drammatiche conseguenze di quella campagna fino allo storico scontro avvenuto alla confluenza tra il Rosebud e il Little Bighorn, dove il sangue versato al Washita River reclamò infine il suo tributo.

TEX. LITTLE BIGHORN contiene l’episodio omonimo, scritto da Claudio Nizzi e illustrato da Giovanni Ticci, con la postfazione Testimone della battaglia di Luca Barbieri.

Tex. Little Big Horn

Claudio Nizzi, Giovanni Ticci

Sergio Bonelli Editore, 2026

344 pagine, cartonato, colori – 28,00 €

ISBN: 9791256292400