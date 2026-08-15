D23 – Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday e il cast ufficiale di X-Men

15 Agosto 2026
di
All'evento Disney grandi novità per il Marvel Cinematic Universe.
Doomsday banner

All’evento D23 in corso ad Anaheim (California), Marvel Studios e Disney hanno diffuso il nuovo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, il quinto capitolo cinematografico sugli eroi più potenti della Terra diretto dai fratelli Joe Russo e Anthony Russo. Lo potete vedere di seguito.

La pellicola uscirà nelle sale USA il 18 dicembre 2026 e in quelle italiane il 16. Al medesimo evento, la major ha inoltre annunciato il cast ufficiale della nuova pellicola sugli X-Men, che introdurrà ufficialmente il gruppo di mutanti nel Marvel Cinematic Universe.

Presenti sul palco gli attori Sadie Sink, che riprenderà il ruolo di Jean Grey, Samara Weaving (Emma Frost), Christopher Abbott (Professor Charles Xavier), Inde Navarrete nel ruolo di Rogue, Maya Boyd in quello di Tempesta e Kit Connor in quello di Ciclope. Nel cast anche Adam Driver nel ruolo di Sinistro.

Xmen

La pellicola uscirà nelle sale il 5 maggio 2028, diretta da Jake Schreier.

Xmen (1)
Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta Aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli