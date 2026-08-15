D23 – Il nuovo trailer di Avengers: Doomsday e il cast ufficiale di X-Men

All’evento D23 in corso ad Anaheim (California), Marvel Studios e Disney hanno diffuso il nuovo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday, il quinto capitolo cinematografico sugli eroi più potenti della Terra diretto dai fratelli Joe Russo e Anthony Russo. Lo potete vedere di seguito.
La pellicola uscirà nelle sale USA il 18 dicembre 2026 e in quelle italiane il 16. Al medesimo evento, la major ha inoltre annunciato il cast ufficiale della nuova pellicola sugli X-Men, che introdurrà ufficialmente il gruppo di mutanti nel Marvel Cinematic Universe.
Presenti sul palco gli attori Sadie Sink, che riprenderà il ruolo di Jean Grey, Samara Weaving (Emma Frost), Christopher Abbott (Professor Charles Xavier), Inde Navarrete nel ruolo di Rogue, Maya Boyd in quello di Tempesta e Kit Connor in quello di Ciclope. Nel cast anche Adam Driver nel ruolo di Sinistro.
La pellicola uscirà nelle sale il 5 maggio 2028, diretta da Jake Schreier.