Comunicato stampa

CROMA, CRONOS, COSMOS – Giménez, Jodorowsky e l’epopea dei Meta-Baroni

Jodorowsky e Giménez. Indissolubili nel prendere posto al centro di una rivoluzione e nel collocarsi nella storia della Nona Arte.

La saga dei Meta-Baroni attinge a innumerevoli influenze sui due piani della narrazione, entrambi gli autori hanno rielaborato tradizioni, stili e archetipi per giungere a un arco narrativo che riverbera ispirazioni in entrata e aspirazioni in uscita.

Il progetto inevaso di Dune, sceneggiato da Jodorowsky, con storyboard di Moebius e scenografie di H.R. Giger, è stato il big bang creativo che ha condotto alla produzione fumettistica dell’autore cileno, già regista di film [El Topo, La montagna sacra] in cui il corpo mutilato, deforme e deformato assurge a simbolo surrealista, spirituale ed esoterico. In seguito, con Moebius daranno vita al ciclo dell’Incal, concepito e realizzato prima dei Meta-Baroni, ma che si colloca diegeticamente subito dopo gli eventi di cui la dinastia è protagonista. Mistico, taumaturgo della psiche, Jodorowsky si rifà alla tragedia greca, ai drammi shakespeariani e s’inserisce nella rivoluzione del genere fantascientifico, quando il viaggio spaziale diventa metafora dell’indagine interiore, e diventa trip filosofico, superando la dimensione meccanica propria del genere nella prima metà del XX secolo. Dalla figura dell’androgino – tesa a sanare la frattura fra luce e ombra, fra spirito e materia, per riportare in equilibrio le sorti e il destino della nostra razza – alla presenza dei gemelli siamesi, che esprimono la tensione verso il superamento dell’ego, al misticismo tecnologico, dove rito iniziatico e scienza futuribile si fondono, e poi il ruolo centrale della biomeccanica, sono tutti temi che attraverseranno il cinema e i fumetti del trentennio ‛70-00, in un vortice di stimoli reciproci, si pensi all’incredibile laboratorio che fu la rivista Métal Hurlant, al cinema di Cronenberg, Lynch, Tsukamoto, per citarne solo alcuni, all’opera del succitato Giger, e persino all’indagine tematica ed estetica di Serpieri.

Giménez non è da meno, arrivando dopo Moebius si connota per una scelta formale agli antipodi, invece della levità eterea dell’artista francese, proporrà una visione densissima, un ritmo quasi claustrofobico, un immaginario dai colori sovraccarichi, si percepiscono fortissime presenze rielaborate proiettandosi verso un territorio inesplorato in precedenza. C’è Rembrandt e il Rinascimento, con l’uso della luce e le composizioni solenni e drammatiche, l’espressività quasi iperrealista di Rockwell, c’è Don Lawrence per l’approccio cromatico e l’impianto del découpage e la commistione di rovine monumentali e tecnologia avveniristica, e, inevitabilmente, Giger, per quanto attiene alla fisicità, alla biomeccanica, nella fusione fra corpo e metallo che riecheggia del lavoro dell’artista svizzero per Alien. E si ricongiunge persino, negli ultimi due capitoli in particolare, andando a chiudere il cerchio, con il capolavoro kubrickiano che è, di fatto, la cerniera fra il cinema classico e quello moderno, e il punto di svolta, incipit di quella rivoluzione cui accennavamo prima, 2001: Odissea nello spazio. Quando, nell’ultimo capitolo dei Meta-Baroni, si approda al momento narrativo che porrà fine al ciclo di parricidi, rimpiazzando il primato fisico con l’evoluzione spirituale destinata a cambiare il fato della stirpe, diverse tavole richiamano il celebre passaggio dimensionale, epilogo del film.

Capolavoro assoluto della fantascienza europea, La casta dei Meta-Baroni costruisce una mitologia dinastica in cui l’ascesa di ogni guerriero passa attraverso la mutilazione rituale e il trauma, tra figure iconiche come Othon, Melmoth, Honorata e i tecno-sacerdoti. Le tavole di Juan Giménez sono un’esperienza dei sensi, richiedono attenta osservazione, o, in alternativa, sono da fruire abbandonandosi alla pirotecnica della colorazione – tra china, tempera, acquerello e aerografo – all’inventiva delle forme, biologiche e astratte, sono un invito a lasciarsi abbagliare da un ignoto possibile, a farsi trasportare in un cosmo oltreconfine, sono un magma da tracannare fino a esserne ebbri.

Cinquanta tavole mai esposte prima e mai così tante insieme. Dal secondo all’ottavo capitolo, quello finale. Tavole dal primo capitolo sono state acquisite a cifre record dal trust di George Lucas per il Lucas Museum of Narrative Art, e alcune sono rimaste nella sua collezione privata.

Dal 19 dicembre 2026 al 14 febbraio 2027, negli spazi di Krazy Art Gallery, per il vostro Natale alieno.

Il team di Krazy Art Gallery.