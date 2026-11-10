DC Studios: Una visita a sorpresa spiacevole dietro uscita Gunn e Safran

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter in un lungo e dettagliato reportage, l’uscita di James Gunn e Peter Safran dal loro ruolo di co-presidenti dei DC Studios, sarebbe arrivata in maniera inaspettata.

I due, infatti, si sentivano abbastanza al sicuro dopo la visita di qualche tempo fa da parte di David Ellison al set del nuovo film di Superman e, secondo alcune fonti, Gunn stava già scrivendo un terzo capitolo dell’azzurrone, con il piano di realizzare una trilogia e far uscire un film di Superman ogni due anni, con la possibilità di evolvere il tutto in un crossover della Justice League.

Tutto sarebbe csambiato il 6 novembre, quando David Ellison e Ynon Kreiz, co-CEO di Skydance, si sono presentati negli uffici di Gunn e Safran, dove i due si sono sentiti dire che, nonostante le precedenti rassicurazioni, Ellison e Kreiz avevano cambiato idea.

Secondo una fonte interna citata dal sito, il riassetto dirigenziale era in cantiere fin dall’inizio dell’autunno ed è stato innescato da un contatto preso con Latcham da Josh Greenstein, che co-presiede lo Skydance Motion Picture Group insieme a Dana Goldberg. I due hanno lavorato insieme per la prima volta quasi 20 anni fa, quando Latcham era un dirigente emergente alla Marvel e Greenstein lavorava nel dipartimento marketing della Paramount, lo studio che inizialmente distribuiva i primi film Marvel come Iron Man e Iron Man 2.

Altre fonti indicano forti tensioni esistenti tra il duo formato da Gunn e Safran e quello di Greenstein e Goldberg. Prima dell’acquisizione, Gunn e Safran dovevano riferire solamente all’amministratore delegato di Warner Bros., David Zaslav; i loro contratti prevedevano infatti il mantenimento di questo rapporto anche in caso di un cambio al vertice, come è avvenuto con l’arrivo di Ellison. Ciò ha creato attriti con Greenstein e Goldberg, i quali puntano a centralizzare sotto la propria guida l’intera produzione cinematografica. Gunn e Safran, dal canto loro, erano abituati a esercitare un controllo rigoroso su ogni aspetto del lancio dei prodotti DC.

Secondo altre fonti, i vertici di DC Studios sarebbero stati poco trasparenti e lenti nel condividere i piani e i dettagli sui progetti in cantiere e materiale video con i responsabili della divisione cinema di Skydance. Alla fine, l’hanno spuntata Greenstein e Goldberg, con il nuovo CCO Jeremy Latcham che riporterà direttamente a loro.

Altre fonti indicano che Ellison non abbia mai avuto intenzione di fare sì che i vertici DC Studios riferissero direttamente a lui, così come non avrebbe avuto tempo per occuparsi delle dinamiche interne e dei vari riposizionamenti.

Un’altra delle motivazioni sarebbe stata di natura finanziaria, non solo a causa dell’insuccesso di Supergirl, visto che i nuovi vertici Skydance erano convinti che, nonostante il successo, il nuovo film di Superman non avesse generato i profitti sperati né generato un certo peso a livello culturale.

Per quanto riguarda il futuro del DC Universe, al momento in cui la notizia è diventata di dominio pubblico, Latcham e Gunn non avevano ancora discusso della transizione ma avevano in programma di sentirsi telefonicamente lunedì pomeriggio.

Non è chiaro sl momento se Gunn avrà modo di portare a compimento la sua visione per Superman, per non parlare dell’intero piano per l’universo DC che erano stati annunciati nel 2022.