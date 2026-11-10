Dc Studios: Jeremy Latcham verso minor presenza su social media e rilancio personaggi maggiori

10 Novembre 2026
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Cambio di approccio per la major con il nuovo vertice.
Jeremylatcham

Secondo quanto riportato da TheWrap in un articolo/analisi del terremoto che, nelle ultime 24 ore, ha coinvolto i DC Studios, con l’addio di James Gunn e Peter Safran da co-presidenti della major e l’ingresso di Jeremy Latcham, vengono indicate quali potrebbero essere le prime mosse del nuovo Chief Creative Officer.

Secondo alcune fonti interne, citate dal sito, ci saranno almeno due cambiamenti sostanziali, soprattutto dal punto di vista della comunicazione.

La presenza dei DC Studios sui social media, infatti, si prevede sarà più contenuta rispetto al periodo Gunn, noto per essere molto attivo online, smentendo spesso le indiscrezioni dei fan e rispondendo alcune volte in maniera pungente ai commenti acidi ricevuti dai fan.

Il sito sottolinea che Latcham potrebbe seguire l’esempio di Kevin Feige, che per un lungo periodo ha evitato i social media, restando lontano dai riflettori salvo la partecipazione agli eventi promozionali. Viene evidenziato che non è un caso che Latcham abbia cancellato tutti i suoi post sulla piattaforma X e reso il suo account privato prima dell’annuncio da parte di Skydance.

Inoltre, ci si aspetta che Latcham, su diretto mandato di David Ellison, riporti la Justice League sul grande schermo il prima possibile, dicendo basta a personaggi minori come Polka Dot-Man o eroi relativamente poco noti come Supergirl. L’obiettivo di Latcham sarà quello di avviare, nei prossimi anni, progetti cinematografici su Wonder Woman, Lanterna Verde, Flash e altri pesi massimi DC Comics.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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