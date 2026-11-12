Avengers: Doomsday – Hugh Jackman e Ryan Reynolds accreditati come sceneggiatori

12 Novembre 2026
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Le due star di Deadpool & Wolverine hanno contribuito alla pellicola Marvel Studios.
Avengers doomsdayposter

Secondo quanto riportato da Writers Guide of America West, sindacato che rappresenta gli sceneggiatori attivi nella California del Sud, gli attori Hugh Jackman e Ryan Reynolds sono accreditati entrambi come sceneggiatori aggiuntivi di Avengers: Doomsday.

I due sono accreditati assieme a Stephen McFeely, Michael Waldron, Eric Pearson, Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Loveness, Andrew Latham e Destin Daniel Cretton, regista di Spider-Man: Brand New Day e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

La presenza dei due attori potrebbe essere una conferma indiretta della presenza di entrambi all’interno del film, in uscita a dicembre.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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