Avengers: Doomsday – Hugh Jackman e Ryan Reynolds accreditati come sceneggiatori

Secondo quanto riportato da Writers Guide of America West, sindacato che rappresenta gli sceneggiatori attivi nella California del Sud, gli attori Hugh Jackman e Ryan Reynolds sono accreditati entrambi come sceneggiatori aggiuntivi di Avengers: Doomsday.
I due sono accreditati assieme a Stephen McFeely, Michael Waldron, Eric Pearson, Chris McKenna, Erik Sommers, Jeff Loveness, Andrew Latham e Destin Daniel Cretton, regista di Spider-Man: Brand New Day e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.
La presenza dei due attori potrebbe essere una conferma indiretta della presenza di entrambi all’interno del film, in uscita a dicembre.