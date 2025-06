Captain America: Brave New World in home video dal 28 maggio

Il 28 maggio sarà disponibile per Eagle Pictures Captain America: Brave New World di Julius Onah, edito in DVD, Blu-Ray, 4K (BD 4K + BD HD) e in un’imperdibile Steelbook 4K (BD 4K + BD HD) con un’esclusiva card da collezione disponibile in ogni formato e tantissimi contenuti speciali nell’edizione BD, tra cui scene eliminate e gag reel. Sempre dal 28 maggio in arrivo anche il cofanetto da collezione “CAPTAIN AMERICA 4 MOVIE COLLECTION”, contenente i 4 film con protagonista l’amatissimo Cap, edito in DVD (4 dischi DVD), BLU-RAY (4 dischi BD) e 4K (4 dischi BD 4K + 4 dischi BD HD). Il film è il 35º del Marvel Cinematic Universi e sequel di “Captain America: Civil War” e vede protagonista Anthony Mackie nei panni del celebre supereroe. Dopo aver incontrato il neo eletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam Wilson si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale: deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che il mondo intero sia costretto a vedere rosso.