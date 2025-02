Box Office USA: Brave New World verso secondo weekend al primo posto

Deadline informa che Captain America: Brave New World, che nel primo weekend ha incassato 100 milioni di dollari, dovrebbe mantenere il primo posto al Box Office USA con un incasso di 30 milioni di dollari.

Il sito, comunque, invita a non sottovalutare una delle uscite di questi giorni, ovvero l’horror The Monkey con Theo James, tratto da un racconto di Stephen King, che secondo le proiezioni dovrebbe esordire al secondo posto con 17 milioni di dollari.

Dopo l’ottima apertura dei giorni scorsi, i Marvel Studios sperano che la tenuta della pellicola con Anthony Mackie sia migliore rispetto al calo del 70% che colpì Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che uscì in questo stesso periodo nel 2023. E’ però The Marvels a detenere il record di peggior calo nel secondo weekend con il 78%. Captain America: Brave New World ha nel frattempo incassato altri 6.3 milioni di dollari nella giornata di ieri, portandosi a un totale di 106.3 milioni di dollari negli Stati Uniti, dietro di 21.1 milioni rispetto al terzo capitolo di Ant-Man nello stesso lasso di tempo.