Barbara Yelin in mostra a Roma

15 Gennaio 2026
di
Il 21 gennaio, presso il KunstRaum del Goethe-Institut di Roma, inaugura – alla presenza dell’artista – la mostra Disegnare le vite. Memoria e biografia nell’opera di Barbara Yelin.
La mostra è in collaborazione con l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, NABA Nuova Accademia di Belle Arti, ARF! il Festival del Fumetto, Biblioteca Europea, Biblioteche di Roma e Reprodukt.

In esposizione oltre 80 tavole tratte dalle principali opere dell’artista. Barbara Yelin, vincitrice del Premio Roma Villa Massimo, da settembre vive nella Capitale come borsista dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo.

Come raccontare la Storia? Qual è il fragile legame tra ciò che è passato e le tracce che restano nel presente? Barbara Yelin, tra le voci più autorevoli della letteratura tedesca, trova una chiave potente nel graphic novel, con uno stile che intreccia narrazione classica e sperimentazione visiva.

Informazioni Utili

KunstRaum Goethe-Institut

Via Savoia 15

00198 Roma

Programma Vernissage

21 gennaio 2026

ore 19:00 Inaugurazione della mostra in presenza di Barbara Yelin 

ore 19:30 Lettura scenica in italiano e tedesco

Orari di apertura

Lunedì, martedì, e giovedì ore 9-19

Mercoledì e venerdì 9-15

Ingresso libero

Contatti

Tel. +39 068440051

Mail: info-roma@goethe.de

