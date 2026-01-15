Barbara Yelin in mostra a Roma

COMUNICATO STAMPA
Il 21 gennaio, presso il KunstRaum del Goethe-Institut di Roma, inaugura – alla presenza dell’artista – la mostra Disegnare le vite. Memoria e biografia nell’opera di Barbara Yelin.
La mostra è in collaborazione con l’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo, NABA Nuova Accademia di Belle Arti, ARF! il Festival del Fumetto, Biblioteca Europea, Biblioteche di Roma e Reprodukt.
In esposizione oltre 80 tavole tratte dalle principali opere dell’artista. Barbara Yelin, vincitrice del Premio Roma Villa Massimo, da settembre vive nella Capitale come borsista dell’Accademia Tedesca Roma Villa Massimo.
Come raccontare la Storia? Qual è il fragile legame tra ciò che è passato e le tracce che restano nel presente? Barbara Yelin, tra le voci più autorevoli della letteratura tedesca, trova una chiave potente nel graphic novel, con uno stile che intreccia narrazione classica e sperimentazione visiva.
Informazioni Utili
KunstRaum Goethe-Institut
Via Savoia 15
00198 Roma
Programma Vernissage
21 gennaio 2026
ore 19:00 Inaugurazione della mostra in presenza di Barbara Yelin
ore 19:30 Lettura scenica in italiano e tedesco
Orari di apertura
Lunedì, martedì, e giovedì ore 9-19
Mercoledì e venerdì 9-15
Ingresso libero
Contatti
Tel. +39 068440051
Mail: info-roma@goethe.de