Bao Publishing presenta: Roaming

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Roaming, il nuovo graphic novel di Mariko Tamaki (testi) e Jillian Tamaki (disegni).

Un fumetto che ha il respiro di un romanzo di formazione, di scoperta, di ridefinizione di sé, vincitore di tre Eisner Award 2024 come Miglior sceneggiatrice, Miglior disegnatrice, Miglior romanzo grafico e candidato anche agli Harvey Awards 2024.

Durante il loro primo spring break universitario, le vecchie amiche Dani e Zoe pianificano di riunirsi a New York City, che hanno sempre voluto visitare. Fiona – nuova compagna di classe di Dani – si unisce a loro e rapidamente minaccia di sconvolgere l’intero viaggio. Vecchie amicizie e nuovi amori vengono messi alla prova, mentre la grande mela passa da luogo magico da scoprire a caotica metropoli che può togliere i punti di riferimento.

Mariko Tamaki, Jillian Tamaki

Roaming

Numero pagine: 448, Tricromia, formato 15 x 20 cm, brossurato

Prezzo: 26 euro

Uscita: settembre 2024

ISBN: 9791256210169

Per un’anteprima del volume, clicca qui

GLI AUTORI

Mariko Tamaki vive in California. Ha vinto il premio Eisner come “miglior scrittrice” per Laura Dean continua a lasciarmi, co-creato con Rosemary Valero-O’Connell. Le sue opere hanno ottenuto riconoscimenti come il Printz Award, il premio Eisner, il premio Ignatz e il premio GLAAD. È la curatrice dell’etichetta LGBTQIA di Abrams, Surely Books. Insieme, le cugine Tamaki hanno realizzato i graphic novel young adult SKIM ed E la chiamano estate, vincitori di un Governor General’s Award, Printz e Caldecott Honors, e di un premio Eisner per il “miglior graphic novel”.

Jillian Tamaki è una fumettista, illustratrice ed educatrice che vive a Toronto, Ontario. È l’autrice dei graphic novel vincitori del premio Eisner, SuperMutant Magic Academy e Senza limiti, e di due libri illustrati, tra cui il più recente Our Little Kitchen. Insieme, le cugine Tamaki hanno realizzato i graphic novel young adult SKIM ed E la chiamano estate, vincitori di un Governor General’s Award, Printz e Caldecott Honors, e di un premio Eisner per il “miglior graphic novel”.