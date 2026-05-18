ARF!: la mostra ‘Mafalda e La Pimpa’ dà il via all’edizione 2026

Giovedì 14 maggio alle 17,30 si è svolto il primo dei tre grandi eventi della dodicesima edizione di ARF!, il festival del fumetto di Roma. Altan ha presenziato l’inaugurazione della mostra Mafalda e La Pimpa, che vede una accanto all’altra la cagnolina a pois e la pungente bambina creata dall’argentino Quino, in un dialogo di narrazioni tra giovani e adulti. All’incontro, il fumettista italiano ha parlato del suo iconico personaggio inter-generazionale, rivelando, tra le altre cose, proprio la genesi della Pimpa, nata dai disegni che realizzava per la figlia. Altan ha poi risposto ai tanti fan che hanno affollato gli spazi della Sala Dalì dell’Instituto Cervantes di Roma, dedicando ulteriore tempo per una sessione firmacopie.

La mostra sarà esposta gratuitamente fino all’11 luglio 2026 nello spazio di Piazza Navona 91, un luogo che ARF! sceglie ormai da svariati anni per far conoscere artisti della nona arte (David Aja, Eduardo Risso, Belén Ortega e Mirka Andolfo solo per citare gli ultimi in ordine di tempo).

Il festival proseguirà poi per altri due weekend in due diverse location: la prima, quella “storica”, di Testaccio si accenderà dal 22 al 24 maggio con gli eventi legati all’ARF! Kids, passando per l’incontro su La Fine del Mondo, il magazine a fumetti de Il Manifesto, con Maicol & Mirco, Zuzu e Vitt Moretta, e finendo con il super-ospite Caparezza, protagonista di una mostra e diversi incontri; l’ultima location invece è la Garbatella, dove tra il 29 e il 31 maggio sarà protagonista il fumetto indipendente con il pilastro della SELF ARF! (alla Casetta Rossa), una mostra del Collettivo Viscosa (alla Villetta Social Lab) e la JOB ARF! (alla biblioteca Moby Dick).

Di seguito il comunicato stampa completo.

ARF! 2026 si fa in tre

Giunto al suo dodicesimo anno di attività, ARF! Festival del Fumetto di Roma cambia forma e diventa un festival diffuso nel tempo e negli spazi. Tre weekend, tre quartieri – Parione, Testaccio e Garbatella – per un’edizione che amplia il proprio raggio d’azione senza perdere la sua vocazione originaria: promuovere e valorizzare il fumetto come linguaggio contemporaneo attraverso mostre, incontri, attività per il pubblico, editoria indipendente e formazione tutto a ingresso gratuito.

Grande protagonista di questa edizione sarà Caparezza, artista che da sempre attraversa linguaggi e immaginari, al centro del weekend di Testaccio con la mostra Orbit Orbit, realizzata in collaborazione con COMICON e Sergio Bonelli Editore, un grande TALK SHOW serale in quattro atti sul palco di Testaccio Estate e un nuovo incontro al Villaggio Globale. Una presenza che conferma la natura trasversale di ARF!, capace di mettere in relazione fumetto, musica, arti visive e cultura popolare contemporanea.

Il festival prende ufficialmente il via oggi, giovedì 14 maggio alle ore 17.30, alla Sala Dalí dell’Instituto Cervantes di Roma, a piazza Navona, con l’apertura della mostra Mafalda & La Pimpa alla presenza di Altan

Due protagoniste tra le più riconoscibili del fumetto internazionale arrivano per la prima volta insieme in mostra: da un lato la bambina creata da Quino, con il suo sguardo critico, lucido e mai accomodante sul mondo adulto; dall’altro la cagnolina a pois rossi nata dalla mano di Altan, capace di trasformare la scoperta in relazione, gioco e meraviglia. Il filo che attraversa l’esposizione è quello del “parlare alle bambine e ai bambini per parlare agli adulti”: un confronto tra due poetiche diverse e complementari, tra l’inquietudine critica di Mafalda e la fiducia affettiva della Pimpa, che conferma la capacità del fumetto di mettere in dialogo generazioni, immaginari e sensibilità. La mostra a ingresso gratuito, realizzata in collaborazione con Franco Cosimo Panini, Quipos S.r.l. e Caminito S.a.s. agenzia letteraria, resterà aperta fino a sabato 11 luglio.

Dal 22 al 24 maggio ARF! prosegue a Testaccio alla Città dell’Altra Economia del Campo Boario con un programma che intreccia mostre, incontri, attività per l’infanzia e appuntamenti serali. Per tutto il weekend torna ARF! Kids, con laboratori creativi non-stop, letture di qualità, disegni, librerie specializzate per l’infanzia, ARF! Bookshop (in collaborazione con Giufà Libreria Caffé) e un workshop intensivo di Manga di due giorni in collaborazione con KOKORO. Il Campo Boario sarà anche il luogo della presenza di Caparezza, protagonista della mostra Orbit Orbit e, venerdì 22 , di un TALK SHOW serale in quattro atti sul palco di Testaccio Estate. Un appuntamento pensato come attraversamento dei diversi territori creativi che da sempre abitano il lavoro dell’artista.

Sabato 23, un altro appuntamento, tra i più attesi del weekend di Testaccio, l’incontro dedicato a La fine del mondo, la rivista mensile a fumetti che esce in edicola allegata a Il Manifesto: presentazione, talk e firmacopie con Maicol & Mirco, Zuzu, Vitt Moretta e la Vicedirettrice del Manifesto Micaela Bongi. Nella stessa giornata sono previsti tre nuovi incontri con Caparezza: ben due visite guidate alla mostra Orbit Orbit, un firmacopie insieme al disegnatore Riccardo Torti e un nuovo talk al Villaggio Globale.

Domenica 24 il programma prosegue con le attività di ARF! Kids, i laboratori creativi e il workshop manga. Per tutta la giornata restano inoltre visitabili la mostra Orbit Orbit, l’ARF! Bookshop e Ottimomassimo con una selezione di libri e attività dedicate alle bambine e ai bambini.

Il terzo weekend, 29, 30 e 31 maggio, ARF! arriva alla Garbatella, tra Casetta Rossa, Villetta Social Lab e Hub Culturale Moby Dick, portando nel Municipio VIII la sua dimensione più indipendente, laboratoriale e professionale. Alla Casetta Rossatorna la SELF® di ARF! dedicata alle autoproduzioni e all’editoria indipendente, con oltre 50 delle più importanti realtà italiane del settore, talk pomeridiani e serali e l’ARF! Bookshop.

Alla Villetta Social Lab saranno protagoniste le artiste del Collettivo Viscosa, con una mostra che espone opere diArtessandra, Fiordip, Bezuss, Silvetrina, émma, Palù, Toonie, Biene e Zanna. Accanto alle produzioni di Viscosa saranno presenti anche collaborazioni con TedxSapienza, Lucha y Siesta e La Revue – L’informazione a fumetti, e il disegno dal vivo a cura di Magville.

Alla biblioteca Moby Dick torna invece JOB ARF!, il format dedicato alla formazione e all’orientamento professionale, con i colloqui tra autrici e autori esordienti e case editrici, affiancati dalle masterclass delle principali scuole e accademie di fumetto.

Con questa nuova struttura, ARF! non cambia soltanto geografia: ridefinisce il proprio modo di abitare la città, costruendo un festival articolato in più luoghi, più tempi e più pubblici. Mostre, talk, editoria indipendente, attività per bambine e bambini, formazione e incontri professionali diventano parti di uno stesso percorso, pensato per attraversare tre vivaci quartieri romani, mettendoli in relazione attraverso il fumetto nelle sue molteplici forme.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, con prenotazione dove prevista.

L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, con il sostegno del Municipio Roma I e del Municipio Roma VIII ed è organizzata e realizzata dall’Associazione Culturale ARF!