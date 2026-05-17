Lars Eidinger: “Entrare nell’universo di Superman era destino ineluttabile”

17 Maggio 2026
di
L'attore, che sarà Brainiac in Man of Tomorrow, parla del film e del suo ingresso nel franchise.
Larseidinger

In una lunga intervista concessa a The Hollywood Reporter, l’attore tedesco Lars Eidinger ha avuto modo di parlare del suo arrivo nel franchise di Superman, dove interpreterà il ruolo del villain Brainiac in Man of Tomorrow.

Non è così diverso come si potrebbe pensare. Anche se a prima vista può sembrare sorprendente, questi film hanno una seria ambizione filosofica. Per me hanno un grande peso allegorico. Prendiamo ad esempio la parola “super”: viene usata come superlativo, per qualcosa di eccellente, meraviglioso. Ma “super” in realtà significa solo “oltre” o “al di sopra”. Quindi Superman è l’Übermensch. C’è il Super-io. C’è già una profonda dimensione psicologica intrinseca.

La settimana scorsa ero sul set durante le prove e ho chiesto se potevo assistere ad alcune riprese, che erano già iniziate. E ho visto un attore con il costume di Superman, sospeso a dei cavi davanti a uno schermo blu. Ho guardato quell’immagine e ho pensato: questa è l’essenza della finzione. È un’immagine significativa quanto Amleto che regge il teschio: Superman, in quella posa da Superman, appeso a dei cavi davanti a uno schermo blu.

Entrare nell’universo di Superman non era un sogno o un desiderio ardente per me. Ma ora che sta accadendo, riesco a scorgervi una certa inevitabilità, quasi un destino ineluttabile.

Eidinger, noto per il suo lavoro a teatro prima di approdare sul grande schermo, ha infine parlato della connessione tra queste due forme della recitazione.

Sì, la qualità teatrale mi ha aiutato enormemente anche nel contesto di Superman, perché implica un registro di interpretazione diverso, non principalmente realistico, che permette uno stile di recitazione molto più espressivo. Quando guardo un film come Guardiani della Galassia di James Gunn, trovo che abbia una grande qualità teatrale, nel modo in cui vengono trattati il ​​bene e il male con una certa tendenza all’allegoria. Brainiac viene descritto come l’incarnazione di Satana. Trovo la cosa quasi shakespeariana. Il re, il buffone: ci sono tantissimi parallelismi per me.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

Resta Aggiornato

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli