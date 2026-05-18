Manara: il docufilm in anteprima streaming su CG TV

CG Entertainment è orgogliosa di annunciare che grazie a K+ da oggi 18 maggio è disponibile in esclusiva e in anteprima sulla piattaforma CGtv streaming MANARA, il documentario di Valentina Zanella che celebra Milo Manara, indiscusso protagonista della cultura italiana di cui racconta l’opera, la vita e le passioni. Al film ha partecipa anche uno straordinario gruppo di sodali, colleghi e ammiratori: Paolo Bacilieri, Boris Battaglia, Matteo Bussola, Paolo Conte, Gisèle De Haan, Elodie, Fumettibrutti, Jacques Glénat, Mario Gomboli, Tanino Liberatore, Vincenzo Mollica, Luisa Manara, Frank Miller, Nicola Piovani, Valeria Parrella, David Riondino, Fulvia Serra, Cristina Taverna.

È possibile noleggiare il film qui.

Milo Manara (1945) ha rivoluzionato l’immaginario del fumetto, liberando il desiderio femminile attraverso le protagoniste delle proprie tavole. La sua carriera è segnata dall’incontro con Hugo Pratt, maestro e compagno di avventure, e dall’esplorazione del potere del sesso come atto politico, culminate nella pubblicazione di Il Gioco. Il sodalizio con Federico Fellini ha ridefinito i confini tra erotismo, cinema e fumetto, e il suo tratto inconfondibile lo ha reso un punto di riferimento per intere generazioni. GUARDA IL TRAILER

In occasione dell’ottantesimo compleanno di Milo Manara, nel settembre 2025, il film è stato presentato alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. In quell’occasione, l’autore ha incontrato il pubblico delle Giornate degli Autori, prima che l’opera venisse distribuita nelle sale da K+.