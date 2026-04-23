Bao publishing presenta: Tenement

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Tenement di Jeff Lemire (testi) e Andrea Sorrentino (disegni).



L’epopea del Mito del frutteto di ossa, l’universo narrativo horror creato da Jeff Lemire e Andrea Sorrentino, si chiude con questo corposo volume, che vede protagonisti sette abitanti di un palazzo di Toronto, ma soprattutto il luogo stesso, che nasconde segreti e rituali secolari. Quando uno degli inquilini muore in circostanze misteriose, inquietanti visioni iniziano a manifestarsi e l’unica via di uscita sembra essere un oscuro passaggio scavato nell’appartamento del morto. Questo percorso però non porterà alla salvezza, ma ad affrontare i demoni di ognuno di loro, mentre il male che assedia il nostro mondo cerca una via per emergere.

In una storia corale e ramificata, i due autori svelano la natura dell’universo già tratteggiato e caratterizzato nei due precedenti volumi – Il passaggio e Diecimila piume nere – portando la trama a un’apoteosi terrificante.

Andrea Sorrentino, Jeff Lemire

Tenement

Numero pagine: 328, colore, formato 17 x 26 cm, cartonato

Prezzo: 27 euro

Uscita: aprile 2026

ISBN: 9791256212354

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GLI AUTORI

Jeff Lemire (1976) è uno sceneggiatore e fumettista canadese. Tra i suoi lavori più personali, Essex County (2000) è quello che lo ha reso noto al grande pubblico e che gli è valso numerosi premi. In Canada, l’opera è stata dichiarata uno dei cinque romanzi più importanti del decennio. Nel 2009, per l’etichetta Vertigo della DC, crea la serie Sweet Tooth. Nel 2012 pubblica il graphic novel Il saldatore subacqueo, di cui è autore completo. Nel 2015, per la Image Comics, dà vita alla serie Descender, epopea fantascientifica in coppia con l’artista Dustin Nguyen e pubblicata in Italia da BAO Publishing, che porta in Italia anche Plutona (2016) disegnato da Emi Lenox, A.D. – After Death (2017) di cui ha realizzato i disegni su testi di Scott Snyder, e Niente da perdere (2017) opera di cui è autore completo. e la serie Black Hammer (2017), creata in coppia con il disegnatore Dean Ormston. Di questa serie, che nel 2018 è valsa a Lemire il premio Gran Guinigi come Miglior Sceneggiatore al Lucca Comics & Games, sono stati realizzati diversi spin-off tra cui Sherlock Frankenstein e la Legione del male (su disegni di David Rubín), Quantum Age (su disegni di Wilfredo Torres), Black Hammer ’45 (scritta insieme a Ray Fawkes e disegnata da Matt Kindt) e Dottor Andromeda e il regno dei domani perduti (con i disegni di Max Fiumara).

Nel 2018 scrive la serie Royal City, di cui è autore completo, e nel 2019 la serie noir sovrannaturale Gideon Falls, realizzata dal disegnatore italiano Andrea Sorrentino.

Nel 2020, ancora una volta in coppia con Dustin Nguyen, dà vita alla serie Ascender, seguito fantasy dell’acclamata epopea fantascientifica Descender. L’anno successivo, realizza un nuovo graphic novel come autore completo dal titolo L’acchiapparane. Tutti pubblicati in Italia da BAO.

A giugno 2021, la serie Sweet Tooth diventa una serie televisiva targata Netflix. Nello stesso anno realizza Berserker Scatenato, per i disegni di Mike Deodato Jr, mentre nel 2022 scrive un nuovo spin-off della serie Black Hammer, dal titolo Skulldigger + Skeleton Boy (disegni di Tonci Zonjic) e Primordial, un volume autoconclusivo che lo vede di nuovo in coppia con il disegnatore Andrea Sorrentino. Nel 2023 continua il sodalizio con il fumettista italiano grazie alla nascita dell’universo de Il mito del frutteto di ossa, un universo horror costituito da storie autoconclusive ma collegate tra loro. I volumi che lo costituiscono, tutti portati in Italia da BAO Publishing, sono Il passaggio, Diecimila piume nere e Tenement.

Andrea Sorrentino, classe 1982, è un disegnatore italiano che vanta numerosissime collaborazioni con le principali Case editrici del mercato statunitense. Il suo esordio risale al 2010, con la miniserie God of War (DC Comics). Successivamente inizia la collaborazione con Jeff Lemire sulla run del personaggio di Green Arrow. Nel 2015 arriva alla Marvel e collabora con Brian Michael Bendis su alcuni albi degli X-Men e sulla miniserie The Old Man Logan. Nel 2018 riprende il sodalizio con Jeff Lemire realizzando i disegni di Gideon Falls, miniserie targata Image Comics e portata in Italia da BAO Publishing. Il sodalizio con lo sceneggiatore canadese si rivela proficuo ed è destinato a continuare: nel 2022 con Primordial, volume autoconclusivo, e nel 2023 con l’universo narrativo horror Il mito del frutteto di ossa, costituito da storie autoconclusive ma collegate tra loro: il primo volume, Il passaggio, viene portato in Italia dai tipi di BAO Publishing. A questo primo titolo sono seguiti i due volumi autoconclusivi Diecimila piume nere e Tenement.



