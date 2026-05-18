Supergirl tra tour globale e l’incognita box office

Supergirl

Con l’approssimarsi del mese di giugno e l’uscita nelle sale sempre più ravvicinata, DC Studios e Warner Bros. Pictures hanno annunciato nei giorni scorsi l’avvio di un ampio tour stampa mondiale per la pellicola con protagonista Milly Alcock che porterà le star del film e il regista a incontrare il pubblico nei principali mercati internazionali per celebrare il ritorno sul grande schermo di uno degli eroi più iconici della DC.

Questo tour globale, che ricalca quello fatto lo scorso anno per Superman, includerà tappe importanti a Los Angeles, Londra, New York e Rio de Janeiro, offrendo a fan e media l’accesso esclusivo a incontri con gli attori, eventi di anteprima, interviste ed esperienze speciali dedicate ai fan, in vista dell’uscita mondiale del film nelle sale il 26 giugno.

A generare ulteriore entusiasmo, una spettacolare installazione su larga scala dedicata a Supergirl è già apparsa sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, di fronte al Palace Hotel. L’installazione, incentrata sull’inconfondibile simbolo con la “S” e affiancata dalle gigantesche immagini di Kara Zor-El e del suo fedele compagno a quattro zampe Krypto, è diventata rapidamente un punto di riferimento per fan e visitatori, segnando l’inizio delle celebrazioni internazionali per il film.

Proprio Rio de Janeiro sarà la prima tappa, con l’attrice e parte del cast che si recheranno nella città brasiliana tra il 13 e il 15 giugno. Proprio il Brasile è al centro, negli ultimi giorni, di una vasta campagna marketing, con il famoso marchio brasiliano di biscotti per cani Golden Cookie che ha annunciato una collaborazione ufficiale riguardante il lungometraggio DC Studios, dando vita a un prodotto in edizione limitata ispirato al cane Krypto.

Golden Cookie Krypto Supergirl per cani adulti è un’edizione limitata, realizzata con ingredienti di alta qualità, con antiossidanti naturali, senza coloranti, aromi e conservanti artificiali, nei gusti fragola, mirtillo e banana per gli amici a quattro zampe già disponibile nei negozi della nazione verde oro.

Mentre la promozione del film continua, ci si chiede se l’eroina DC Comics riuscirà ad attirare il pubblico nelle sale. Nel momento in cui scriviamo, infatti, non sono ancora partite le prevendite dei biglietti e non vi sono ancora disponibili previsioni sul possibile debutto al botteghino. A evidenziare comunque che Supergirl segnerà un test decisivo per i DC Studios è stata la rivista Variety attraverso un interessante articolo di Rebecca Rubin, che mette in chiaro le differenze tra Spider-Man: Brand New Day, che viene visto come un indiscusso protagonista dell’estate, e la ragazza d’acciaio.

I film di supereroi, un tempo un genere intoccabile, sono diventati preoccupantemente ancorati alla realtà al botteghino. Per questo motivo, gli studios sono ansiosi di sapere: il pubblico vuole ancora la stessa cosa o è disposto ad accogliere una nuova generazione di eroi? “Spider-Man: Brand New Day” della Sony (31 luglio), sequel del kolossal del 2021 “No Way Home”, sarà facilmente tra i film con i maggiori incassi dell’anno. “Supergirl” della Warner Bros. e della DC (26 giugno) sarà quindi un test più accurato per valutare lo stato di salute dei film tratti dai fumetti. “Superman” della scorsa estate, che ha rilanciato l’universo DC, si è rivelato promettente con 618 milioni di dollari a livello globale, ma quel film era incentrato su un personaggio iconico. Sua cugina Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock, non è altrettanto famosa, né in questo universo né in altri. Il successo o meno di “Supergirl” potrebbe determinare se anche gli altri parenti di Superman otterranno un adattamento cinematografico, o se le future produzioni si concentreranno esclusivamente sui personaggi più famosi.

Per avere una risposta definitiva non ci resta che attendere le prossime settimane, osservare come proseguirà la campagna promozionale e quale impatto questa avrà sul potenziale pubblico, soprattutto per effetto del tor in giro per il mondo.

Doctor Dolittle: King of The Wild

Nei giorni scorsi, la casa di produzione Sycamore Studios ha annunciato nei giorni scorsi l’inizio delle riprese del film di animazione Doctor Dolittle: King of the Wild, basato sull’opera letteraria di Hugh Lofting e realizzato in collaborazione con Reel FX Animation Studios.

Secondo la sinossi ufficiale, “il Dottor Dolittle è uno zoologo di fama mondiale che deve riabilitare il suo nome quando durante una spedizione trasmessa in diretta streaming consegna accidentalmente una creatura leggendaria nelle mani dei bracconieri. Con il mondo intero contro di lui, Dolittle deve riunirsi con tre amici dello zoo con cui non aveva più rapporti per un’audace missione di salvataggio che potrebbe salvare l’intero regno animale”.

Doctor Dolittle: King of the Wild è il primo lungometraggio prodotto da Sycamore Studios e sarà diretto dal co-fondatore e direttore creativo Timothy Reckart,

La capacità del Dottor Dolittle di parlare con gli animali lo ha reso l’ambasciatore preferito di ogni generazione tra il mondo umano e quello animale – ha affermato Reckart – Siamo entusiasti di presentarlo a una nuova generazione di famiglie, attraverso un’avventura nella natura selvaggia ricca di emozioni, umorismo e sentimento che ci ricorda che il mondo è pieno di scoperte ancora da fare.

Tangles

Al Festival del cinema di Cannes è stato presentato nei giorni scorsi Tangles, pellicola di animazione diretta da Leah Nelson che tratta il tema delicato e profondo della malattia di Alzheimer.

Il film si concentra su Sarah, che ha lasciato la sua entusiasmante vita da attivista e artista nella San Francisco degli anni ’90 per tornare nella piccola e conservatrice città natale da cui era fuggita quando l’Alzheimer ha iniziato a erodere la vivace personalità di sua madre.

Scritto da Nelson con Sarah Leavitt e Trev Renney, Tangles è prodotto da Monarch Media, Point Grey Pictures, Giant Ant Films e LYLAS Pictures.