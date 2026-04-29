Bao publishing presenta: Sybilline

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di Sibylline, il graphic novel d’esordio dell’autrice francese Sixtine Dano.

Come tante altre ragazze della sua età, Raphaelle si trasferisce a Parigi per studiare architettura all’università, tra lezioni, notti insonni per gli esami, turni a spillare birra al bar e feste con la sua nuova migliore amica. Ma quello che i suoi compagni di classe non sanno è che alcune sere Raphaelle incontra degli uomini e guadagna un po’ di soldi.

Dopo aver raccolto testimonianze di persone che sono state escort oppure clienti, Sixtine Dano disegna con un raffinato stile grafico in bianco e nero un racconto moderno sulla precarietà, sull’esplorazione della femminilità e sulle dinamiche di potere nelle relazioni tra uomini e donne, raccontati attraverso lo sguardo di una giovane escort.

Sixtine Dano

Sibylline

Numero pagine: 264, bianco e nero, formato 21 x 28 cm, cartonato

Prezzo: 24 euro

Uscita: marzo 2026

ISBN: 9791256212392

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L’AUTRICE

Sixtine Dano, diplomata in Animazione alla scuola dell’immagine di Gobelins, è autrice, fumettista, animatrice 2D e insegnante d’animazione. Nel 2018 co-dirige il suo primo cortometraggio, dal titolo Thermostat 6. L’eco-fiction, così come definita dall’autrice, viene premiata e selezionata in numerosi festival. Il suo passaggio al mondo del fumetto avviene proprio con Sibylline, esordio che la rende una delle giovani promesse in Francia e all’estero. Il titolo, acclamato da pubblico e critica e vincitore di numerosi premi, arriva in Italia nel 2026 per i tipi di BAO Publishing.