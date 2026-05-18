Gli eventi sul fumetto all’edizione 2026 della Milanesiana

Comunicato stampa

Prenderà il via il 24 maggio 2026 la 27esima edizione de La Milanesiana, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, attraversando 18 città in tutta Italia con oltre 60 appuntamenti. Una nuova edizione che intreccia letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto.

IL DESIDERIO E LA LEGGE è il tema di questa edizione, due forze opposte ma profondamente intrecciate, il cui rapporto si impone come una delle questioni più vive del nostro tempo, un terreno fertile di interrogazione sui confini, morali e territoriali, l’autodisciplina, la libertà e la responsabilità.

L’edizione 2026 è dedicata a Daniela Benelli e Dario Salvetti, scomparsi nel 2025, due persone che hanno visto nascere il festival e l’hanno amato e arricchito con il loro lavoro e la loro passione, e a Giorgio Gosetti, direttore del Noir in Festival.

Di seguito, gli eventi in cartellone dedicati al fumetto:

Il 3 giugno 2026 presso la Cappella di Sant’Uberto a Venaria Reale si tiene l’incontro tra Milo Manara e Nicola Piovani in dialogo con Mario Andreose, in occasione dell’inaugurazione alla Reggia di Venaria della mostra con le tavole di Manara dedicate a Il nome della rosa (due volumi pubblicati da Oblomov Edizioni), a dieci anni dalla scomparsa di Umberto Eco, con intervento di Stefano Eco, presidente della Fondazione Umberto Eco.

ri-tratto di Milo Manara – foto Simone Florena

Il 29 giugno 2026 al Piccolo Teatro Paolo Grassi, il prologo di Igort e il dialogo tra Art Spiegelman, figura chiave nella storia del fumetto contemporaneo, Premio Pulitzer 1992 per la graphic novel Maus, Françoise Mouly, editor e art director iconica del The New Yorker e co‑fondatrice dell’antologia avanguardistica RAW, e Paolo Giordano, vincitore del Premio Strega 2008. L’incontro è accompagnato dalla consegna del Premio Rosa d’Oro della Milanesiana a Art Spiegelman e Françoise Mouly, riconoscimento realizzato da Giovanna Fra e Marco Lodola.