Bao publishing presenta: Carambola di cadaveri

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Carambola di cadaveri di Mike Mignola.

Mike Mignola è un autore leggendario, celebre per la sua sintesi stilistica che ha fatto scuola e per il suo personaggio Hellboy. Da sempre appassionato a miti e folklore, questo volume raduna diverse storie brevi, apparentemente disgiunte, ma esistenti nello stesso universo narrativo originale delle Terre Sconosciute dove le leggende prendono vita e creature fantastiche coesistono… non sempre pacificamente.

Ogni volume di questo universo sarà leggibile in modo indipendente, Mignola ne ha già ultimati tre e altri sono in lavorazione, BAO li pubblicherà tutti.

Mike Mignola

Carambola di cadaveri

Numero pagine: 112, colore, formato 17 x 26 cm, cartonato

Prezzo: 19 euro

Uscita: aprile 2026

ISBN: 9791256212514

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Mike Mignola, classe 1960, è un fumettista statunitense diventato leggendario per la creazione di Hellboy, personaggio iconico del mondo del fumetto e diventato protagonista di una serie di film diretti da Guillermo del Toro. I suoi esordi risalgono agli anni ’80, quando per la Marvel ha disegnato per testate come Daredevil, Hulk, Rocket Racoon, Wolverine e Doctor Strange. Successivamente si sposta alla DC Comics, in cui partecipa all’evento Crisi sulle Terre Infinite e spicca per la realizzazione di un titolo destinato a diventare un classico: Gotham by Gaslight. Nel 1993 crea Hellboy, affermandosi così come Maestro del gioco di luci e ombre, e diventando un punto di riferimento per il Fumetto mondiale. Il suo stile, ormai perfettamente definito e riconoscibile, si mette al servizio di nuovi lavori. Oltre la creazione di una serie spin-off dell’universo di Hellboy (BRPD), realizza gli adattamenti di Dracula di Bram Stoker e di Pinocchio di Carlo Collodi (quest’ultimo portato in Italia da Nicola Pesce Editore). Nel 2025, il desiderio di continuare a realizzare storie horror e cupe attingendo ai miti del folklore mondiale lo porta a creare un universo narrativo che confluisce nel progetto antologico dal nome Carambola di cadaveri. Questo universo narrativo viene portato in Italia nel 2026 da BAO Publishing.