Bao publishing presenta: L’Isolo

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita in libreria di L’Isolo, il nuovo fumetto di Maicol & Mirco, autore della fortunata serie di Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco.

L’Isolo è una storia diversa dal suo solito, un fumetto long-form di 272 pagine. “L’isolo” è un uomo che si è autoimposto una spietata solitudine, ripudiando l’umanità, un gesto estremo alla ricerca dell’essenziale. Ha rinunciato a tutto ed è andato a vivere da solo su un’isola piccolissima: niente civiltà, niente cultura, solo la natura, che definisce “la televisione di Dio”.

L’Isolo “vive solo, circondato dal mare” eppure l’autore ci ricorda che questo vale per tutti noi. Un giorno il mare gli consegna una misteriosa lettera in bottiglia, e scopre che la vita, ancora una volta, gli riserva delle incredibili sorprese.

Un libro che è un messaggio di salvezza che arriva dritto al cuore. L’introduzione è del grande Paolo Rossi.

Maicol & Mirco,

L’Isolo

Numero pagine: 272, Bicromia, formato 15 x 21 cm, brossurato

Prezzo: 22 euro

Uscita: settembre 2025

ISBN: 9791256211760

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Maicol & Mirco è l’autore de de Gli Scarabocchi di Maicol & Mirco, una comica tragedia quotidiana che da Facebook si è evoluta nella cartacea “Opera Omnia” (attualmente composta di otto volumi: ARGH, SOB, BAH, CRACK, NO!, PFUI, OPS, ZZZ). Ha dato una famiglia a Dio con il suo “Il papà di Dio” (2017) e deliziato i bambini con “Palla Rossa e Palla Blu” (2016) e “Palla Rossa e Palla Blu rotolano ancora” (2019), tutti libri pubblicati da BAO Publishing. Per Coconino Press – Fandango hanno realizzato il primo vero fumetto rosa del mondo: “Hanchi Pinchi e Panchi” (2009), “Gli Arcanoidi” (2018) e “L’Arcanoide” (2019), due “mostruosi” libri gemelli. Per il progetto “Fumetti nei Musei”, in collaborazione con il MIbact ha realizzato due albi: “Hanchi e il ladro sensibile” in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e “Gul: il cuore delle cose” in collaborazione con la Reggia di Caserta. Ha inoltre pubblicato per Oggi, Sergio Bonelli Editore, Smemoranda, Linus, XL di Repubblica, Rolling Stone, Vice magazine, La Stampa, GBaby. Nel 2023 pubblica “Natura Morta. Una domanda a Giorgio Morandi” (24 Ore Cultura Comics) e nel 2024 “Favole per psicoterapeuti” (BAO Publishing). Dal 2023 i suoi Scarabocchi sono tutti i giorni sulla prima pagina de “il manifesto”. Insegna all’Accademia di Belle Arti L’Aquila. Tra i riconoscimenti ricevuti ci sono: il Premio Tuono Pettinato (2021), il Premio Piero Ciampi a Fumetti nell’ambito del Premio Ciampi (2023), il Premio Sergio Staino al Festival Antani (2024), il premio Giornalistico della Sardegna per Giornalismo a Fumetti (2024) e il Premio della Satira al Festival della Satira di Forte dei Marmi (2024). Un suo autoritratto è nella “Collezione di autoritratti” de Gli Uffizi di Firenze.