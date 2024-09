Nei fumetti non si muore mai: le favole per psicoterapeuti di Maicol & Mirco

Secondo la definizione che ne dà Giuseppe Di Napoli nel suo prezioso testo Disegnare e conoscere, “lo scarabocchio non si sviluppa nel tempo, non ha un fine da raggiungere, ma reifica se stesso mediante la reiterazione estenuante di improbabili suddivisioni nello spazio”. È interessante notare come Maicol & Mirco sia al contrario riuscito a portare a termine proprio l’operazione opposta: i suoi scarabocchi sono vivi, raccontano, creano il tempo e lo attraversano anche se sono – quello sì – sempre sospesi nel vuoto dello spazio.

Con questo nuovo volume edito da Bao Publishing, il suo lavoro continua infatti a rafforzare quell’idea che il segno nel fumetto sia solo un pretesto e l’essenzialità della forma invece l’unica, vera, grande necessità. Favole per psicoterapeuti mette insieme quindi una raccolta dove gli sketch (molti provenienti da Linus, ma alcuni inediti) cercano di costruire un percorso in cui i personaggi, nella loro essenzialità di scarabocchi, tentano di ribellarsi al loro autore, mostrando come il disegno sia effettivamente, per chi lo realizza, tanto più catartico quanto più riesce a mostrarsi basilare e istantaneamente comprensibile. Questo ultimo lavoro di M&M non aggiunge in fondo niente all’arte minimale e caustica a cui l’autore ci ha abituato, non costruisce niente di nuovo né ha bisogno di dimostrare chissà cosa.

Questa arte, nei suoi ennesimi, brevi racconti, si rafforza però grazie alla pratica della ripetizione, dell’esternazione di ciò che appartiene all’intimità dell’atto creativo, in un’operazione che è simile a quella della psicanalisi. Alcune delle storielle ci fanno sogghignare più di altre, alcune sono più incisive nel perseguire il loro obiettivo narrativo, ma sembrano sempre essere consapevoli che per loro, in qualche modo, sia veramente difficile abbandonare le pagine che le contengono e scomparire a quel punto nel nulla. D’altronde, come sostiene uno dei personaggi nell’ultima vignetta, “dimentico sempre che nei fumetti non si muore mai”.

Abbiamo parlato di:

Favole per psicoterapeuti

Maicol & Mirco

Bao Publishing, 2024

256 pagine, brossurato, colori – 18,00 €

ISBN: 9788832739930