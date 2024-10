Bao publishing presenta: Ain’t no grave – Sfida alla morte

Comunicato stampa

BAO Publishing annuncia l’uscita di Ain’t no grave – Sfida alla morte, la nuova storia scritta da Skottie Young e disegnata da Jorge Corona.

Il team creativo di Middlewest e Il me che ami nelle tenebre si riunisce per un western sovrannaturale con una pistolera redenta che ha messo su famiglia e rinnegato gli errori e i crimini di gioventù. Quando scopre di avere una grave malattia, decide di sfidare la morte per ottenere da lei più tempo da trascorrere con i propri cari prima di lasciarli.

Una storia tesa ed emozionante frutto di una sinergia collaudata, raccolta in questo volume autoconclusivo.

APPUNTAMENTI:

Durante Lucca Comics & Games, Skottie Young e Jorge Corona dedicheranno Ain’t no grave – Sfida alla morte allo stand BAO Publishing.

Skottie Young, Jorge Corona

Ain’t no grave – Sfida alla morte

Numero pagine: 152, Colore, formato 17x 24 cm, cartonato

Prezzo: 22 euro

Uscita: ottobre 2024

ISBN: 9791256210862

Per un’anteprima del volume, clicca qui

GLI AUTORI

Skottie Young è l’autore di best seller del New York Times e vincitore di più Premi Eisner, conosciuto per i suoi disegni nella serie Marvel del Mago di Oz, per testi e disegni di Rocket Raccoon, per le illustrazioni su Fortunatamente il latte di Neil Gaiman e per le sue copertine Variant della serie Young Marvel. Per Image Comics, Skottie ha creato, scritto e disegnato la popolare serie Odio Favolandia, ha scritto Middlewest e Il me che ami nelle tenebre, oltre al recente Ain’t No Grave – Sfida alla morte, tutti disegnati da Jorge Corona, oltre ad aver scritto Twig, illustrato da Kyle Strahm. Skottie vive a Kansas City, in Kansas, con sua moglie, i due figli e un cane molto grosso.

Jorge Corona è un fumettista venezuelano vincitore del premio Russ Manning Award 2015. Scrittore e illustratore, ha all’attivo opere come We are… Robin, Nightwing e The Flash per DC Comics, Big Trouble in Little China: Old Man Jack, Adventure Time Comics, The Storyteller: Dragons di Jim Henson e altri per BOOM! Studios. Corona è anche il co-creatore di Goners e No. 1 With a Bullet (nominato agli Eisner Awards 2018 come miglior copertinista) insieme a Jacob Semahn per Image Comics, e ha creato Feathers, il suo dark fantasy per tutte le età, per Archaia Entertainment. È l’illustratore e co-creatore di Middlewest, Il me che ami nelle tenebre e Ain’t No Grave – Sfida alla morte, pubblicati in Italia da BAO Publishing, entrambi con lo scrittore Skottie Young. Jorge vive a Denver, Colorado con sua moglie e collega, Morgan Beem.