Clayface e il franchise che non c’è, lo tsunami promozionale di Doomsday

Clayface

Nonostante un weekend di Halloween non proprio esaltante a livelli di incassi in generale, la pellicola DC Studios con protagonista Tom Rhys Harries nel ruolo del villain DC Comics pare stia mantenendo la giusta direzione rispetto a quelle che sono le sue possibilità, sfruttando (anche se non appieno) la festività che si lega al genere di cui fa parte.

Il moderato successo della pellicola diretta da James Watkins non fornisce comunque riposte su quello che sarà dopo. La missione principale del film e dei DC Studios, che al momento pare completata, è stata quella di evitare una debacle al botteghino che, dopo quella inaspettata di Supergirl, potesse assumere per i fan la forma di un epitaffio anticipato sul DC Universe.

Evitato in larga parte questo destino restano aperte comunque le domande sulle effettive potenzialità future di un personaggio che, in fin dei conti, è giunto nelle sale con una promozione volutamente sotto tono, esendo comunque poco conosciuto per larga parte del pubblico e, di certo, non avendo l’appeal per lanciare un franchise cinematografico, elemento comunque quest’ultimo che non è mai stato nelle intenzioni.

Se l’obiettivo primario di James Gunn era dimostrare che i DC Studios sono capaci di fare qualcosa di diverso e di sperimentare approcci nuovi, va dato atto che questo traguardo è stato raggiunto, ma a che pro? Pochi giorni fa, lo stesso co-presidente dei DC Studios ha evidenziato che la famosa tabella di marcia del DC Universe presentata nel 2023 aveva tra i suoi punti la valorizzazione di quelli che ha definito “le punta di diamante” ovvero Superman, Batman e Wonder Woman, includendo in questo discorso anche figure minori quali Krypto, Peacemaker e, senza citarlo, anche Clayface.

Lasciando perdere il fatto risaputo che, al momento, di Batman e Wonder Woman non si è vista l’ombra, questo approccio è ammirevole e accettabile nell’ottica fortemente ottimistica di Gunn, ma non è accettabile se si guarda con realismo cosa è oggi il cinema USA (fortemente incentrato sulle Ip e i franchise) e quali siano i personaggi che il pubblico vede come più riconoscibili e sui quali punta direttamente.

Il recente successo del nuovo film di Spider-Man, ma anche quello dello scorso anno di Superman hanno dimostrato, senza ombra di dubbio, che il pubblico vuole personaggi riconoscibili e, soprattutto, di un certo peso. Anche se la volontà di presentare personaggi minori e le loro storie è qualcosa che James Gunn ha difeso anche di recente (ed evidenziamo sia qualcosa di intelligente e ammirevole) è anche qualcosa che non si fa ricordare nel lungo termine.

Il grande pregio dei Marvel Studios, soprattutto nei primi anni, è stato quello di mantenere un impulso sempre attivo presentando personaggi di punta al fianco di altri “minori”. Un impulso in primis culturale, ma anche economico, visto che per anni i progetti cinematografici della Casa delle Idee hanno mantenuto una forza al box office unica e irripetibile.

Dopo un anno dal ritorno di Superman, l’impulso pare già perduto per i Dc Studios e negli ultimi mesi le discussioni principali vertevano sulla domanda: “E se Clayface dovesse andare male al botteghino?”. La pellicola non è stata un disastro e ne esce discretamente, ma tra due mesi qualcuno se ne ricorderà? Clayface avrà generato un impatto culturale tra il pubblico, avrà modificato le discussioni degli appassionati e degli addetti ai lavori sulle scelte dei DC Studios, lasciando da parte il velo di pessimismo delle ultime settimane? O alla fine se ne parlerà come di un esperimento riuscito e nulla più?

E l’annuncio dei giorni scorsi di un nuovo film di Constantine è la conferma del proseguimento verso titoli con personaggi meno noti e meno costosi? Continuando così una presenza, anche al box office, per non prendere rischi ma facendosi notare meno?

Aldilà della sua ferrea e ammirevole coerenza, James Gunn dovrebbe iniziare a chiedersi come riprendere lo slancio e riuscire a creare, anche per il DC Universe, quel medesimo impatto culturale. Che ci sarà certamente il prossimo anno con Man of Tomorrow, ma bisognerà anche andare oltre e mantenerlo attivo. Superman non può sempre salvare tutto.

Avengers: Doomsday

Nel frattempo i Marvel Studios stanno attivamente continuando quella che sta assumendo, giorno dopo giorno, i connotati di una vasta campagna promozionale con nuove e interessanti collaborazioni. Una di queste è quella tra The Walt Disney Company e la World Wrestling Entertainment per una iniziativa che vedrà protagonista il wrestler e ora attore di successo John Cena il 14 e il 15 dicembre, con quest’ultima giornata che presenterà l’evento premium dal vivo “Worlds Collide”, che sarà ispirato alla pellicola diretta dai Fratelli Russo.

In questa occasione, ci sarà la partecipazione di star della WWE e di atleti provenienti dalla AAA, la federazione messicana di lucha libre acquisita dalla WWE nel 2025.

Inoltre, la WWE e Fanatics organizzeranno il “WWE World” per entrambe le giornate dell’evento, offrendo ai fan l’accesso a merchandising esclusivo e l’opportunità di scattare foto e ottenere autografi dalle Superstar della WWE. La WWE produrrà e venderà anche prodotti in co-branding con Avengers: Doomsday – tra cui cinture da campione – che saranno disponibili presso il WWE World, su WWEShop.com e in punti vendita Disney selezionati.

In India Kinder Schoko-Bons Crispy, marchio della famiglia Kinder, ha lanciato la sua prima campagna ufficiale di licensing per celebrare l’attesissima uscita del film. Questa partnership in edizione limitata unisce Kinder Schoko-Bons Crispy all’universo Marvel attraverso confezioni promozionali dedicate che vedono protagonisti alcuni dei supereroi Marvel e il loro antagonista principale, il Dottor Destino.

La campagna incoraggia i fan a “Gustare un Bon insieme” (“Pop a Bon Together”) immergendosi nell’azione, nell’avventura e nell’emozione del film.

Nell’ambito di questa iniziativa, Kinder Schoko-Bons Crispy ha introdotto tre confezioni promozionali in edizione limitata, caratterizzate da grafiche ispirate ai team Marvel – tra cui Avengers, X-Men e Fantastici Quattro – con il Dottor Destino presente in tutte le versioni.

Siamo entusiasti di presentare la prima campagna in assoluto di Kinder Schoko-Bons Crispy in India, realizzata in collaborazione con Marvel – ha dichiarato Zoher Kapuswala, responsabile marketing di Ferrero India – Le storie dei supereroi hanno la capacità unica di unire amici e famiglie, creando momenti condivisi all’insegna dell’entusiasmo, dell’immaginazione e dell’avventura. Dato che “Avengers: Doomsday” sta catturando l’attenzione dei fan Marvel in tutto il mondo, abbiamo voluto ideare una campagna che offra ai consumatori un motivo in più per festeggiare e interagire con questi personaggi iconici. Siamo certi che le confezioni in edizione limitata e gli entusiasmanti premi renderanno questa esperienza memorabile per i fan Marvel in tutto il Paese.

Sempre in India, paese tra i più attivi per quanto concerne il marketing sul film, con il coinvolgimento di di Burger King India che, in qualità di partner ufficiale per la ristorazione in India, presenterà la “Avengers: Doomsday Collection”, un menu in edizione limitata ispirato all’attesissimo film e già disponibile da alcuni giorni in tutti i ristoranti Burger King del paese asiatico, in cui vengono rivisitati i grandi classici di Burger King in chiave eroica.

Altra iniziativa di un certo peso è quella che vede coinvolta Smirnoff, celebre marchio internazionale di vodka, e l’attore Karan Soni, noto soprattutto per il ruolo del tassista Dopinder nei film di Deadpool con Ryan Reynolds. Soni appare in diversi contenuti online, nei quali si intrufola sui set della pellicola dei fratelli Russo per organizzare feste segrete che propongono cocktail Smirnoff a tema ispirati alla pellicola, come il “Doomsday Delight” e il “Fantastic Fizz”.

Altra partnership a livello globale è quella con Kentucky Fried Chicken, la famosa catena di ristorazione americana specializzata nel pollo fritto, annunciata con uno speciale spot di forte impatto in cui il Dottor Destino osserva un paesaggio urbano devastato dopo un’epica battaglia contro gli Avengers. L’unico elemento rimasto intatto è un punto vendita della catena, sottolineando che quello che resta da fare a KFC è creare un menù degno del sovrano di Latveria.

Questa campagna, oltre allo spot, è stata ulteriormente rilanciata con la diffusione di una immagine in cui il colonnello Sanders, fondatore della catena scomparso nel 1980, annuncia di aver firmato un accordo con Destino per proteggere tutti i KFC dalla distruzione.

Questa è la collaborazione più ampia mai realizzata da KFC e non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti in quella che è, a tutti gli effetti, un’estensione del MCU. Non ci limitiamo a collaborare con il film più atteso del decennio: puntiamo tutto sul suo personaggio più imponente e temibile, proponendo un menu all’altezza dell’evento. Non si tratta solo di pollo: vogliamo porre KFC al centro di un fenomeno culturale globale, nel modo più epico possibile.

Intanto, dal punto di vista del merchandise, nei giorni scorsi Element ha lanciato una collezione in edizione limitata composta da due zaini ispirata al villain interpretato da Robert Downey Jr. Gli zaini, che riprendono elementi del costume e della maschera del personaggio, sono già disponibili presso i rivenditori specializzati e catene di calzature per famiglie negli Stati Uniti.

Altra campagna che sta prendendo forma dopo che ne avevamo parlato solo qualche settimana fa, è quella di Jeep Stellantis, che ha finalmente lanciato uno spot per promuovere le nuove vetture collegate al film.

Infine, nei giorni scorsi vi avevamo parlato della campagna di Dunkin, catena di venditori internazionali di caffè e ciambelle, incentrata sul film. Ora, è stato lanciato un simpatico spot che vede protagonista l’attore Channing Tatum nel ruolo del mutante Gambit, insieme al robottino Herbie dei Fantastici Quattro, che accetta alcune ciambelle prima di affrontare una incursione.

Atoman

Nei giorni scorsi Disrupt Entertainment, una società con sede in Pennsylvania, ha acquisito tutti i diritti di distribuzione per il Nord America del film di supereroi nordafricano Atoman in vista di una campagna di vendite internazionali che si terrà durante l’American Film Market.

Disrupt si sta preparando a distribuire il film nelle sale cinematografiche in almeno 100 schermi all’inizio del 2027, avvalendosi della collaborazione di AMC Theatres e altri esercenti.

Il film vede come protagonista il cantante e rapper franco-marocchino Lartiste (Youssef Akdim), affiancato dall’attore francese Samy Naceri, oltre a Sarah Perles, e Doudou Masto.

Cinebrevi

Secondo quanto reso noto nei giorni scorsi dalla AJA, associazione degli animatori giapponesi, l’industria dell’animazione nel paese asiatico ha stabilito un nuovo record nel 2025 raggiungendo un volume di vendite complessivo di 28,5 miliardi di dollari (4,5 trilioni di yen), con un incremento del 15,8% in yen rispetto al 2024; di questa cifra, circa 16 miliardi di dollari provengono dall’estero, mentre il mercato interno ha generato circa 12 miliardi di dollari.