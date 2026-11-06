Adam Driver: “Lo script di X-Men è davvero fantastico”

6 Novembre 2026
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L'attore parla dell'attesa pellicola Marvel Studios, e dei motivi che l'hanno spinto a entrare nel cast.
Adamdriver

Ospite di Jimmy Kimmel per parlare del suo nuovo film Paper Tiger, l’attore Adam Driver ha avuto modo di parlare del nuovo film degli X-Men targato Marvel Studios, in cui interpreterà il villain principale, Sinistro.

Alla domanda sul perché abbia accettato di fare parte del film, in quanto in passato aveva ricevuto molte offerte dai Marvel Studios poi rifiutate, Driver ha così risposto:

Perché ero un grande fan. Voglio dire, ero un fan anche di altre cose, ma in questo caso ho sentito che fosse il momento giusto; e poi si tratta degli X-Men. Proprio degli X-Men. C’era l’idea di Jake Schreier, il regista, e c’era il coinvolgimento di Kevin Feige. Insomma, tutti gli elementi si sono incastrati alla perfezione. La sceneggiatura è davvero fantastica.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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