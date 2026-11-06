Adam Driver: “Lo script di X-Men è davvero fantastico”

Ospite di Jimmy Kimmel per parlare del suo nuovo film Paper Tiger, l’attore Adam Driver ha avuto modo di parlare del nuovo film degli X-Men targato Marvel Studios, in cui interpreterà il villain principale, Sinistro.

Alla domanda sul perché abbia accettato di fare parte del film, in quanto in passato aveva ricevuto molte offerte dai Marvel Studios poi rifiutate, Driver ha così risposto:

Perché ero un grande fan. Voglio dire, ero un fan anche di altre cose, ma in questo caso ho sentito che fosse il momento giusto; e poi si tratta degli X-Men. Proprio degli X-Men. C’era l’idea di Jake Schreier, il regista, e c’era il coinvolgimento di Kevin Feige. Insomma, tutti gli elementi si sono incastrati alla perfezione. La sceneggiatura è davvero fantastica.