Zodiac: Nuova serie Marvel Studios avrà budget contenuto

In un lungo articolo di The Wrap incentrato su Marvel Television e sui progetti passati e futuri riguardanti i personaggi della Casa delle Idee, vengono forniti nuovi dettagli su Zodiac, la nuova serie Disney Plus annunciata di recente.

L’articolo sottolinea come, in passato, uno dei problemi principali sia stato il coinvolgimento (come nel caso di Moon Knight) di star di primo piano, con i costi legati ai compensi che hanno fatto lievitare i budget a tal punto da rendere le stagioni successive insostenibili dal punto di vista finanziario.

Il sito, quindi, evidenzia che per Zodiac le cose saranno nettamente differenti, con un budget più contenuto e lasciando comunque spazio alla presenza di personaggi e attori noti in ruoli di supporto. A questo proposito, la speranza dei Marvel Studios è che un budget più limitato possa permettere eventuali stagioni successive alla prima.

Nel frattempo, lo stesso articolo indica come VisionQuest sia valutato dallo studios un successo, e si starebbero cercando idee su come alcuni personaggi possano proseguire il loro percorso all’interno del Marvel Cinematic Universe.