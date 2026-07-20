Afterlife with Archie: Disney Plus ordina ufficialmente la serie tv

20 Luglio 2026
di
Via libera alla serie televisiva basata sul fumetto omonimo.
Afterlifea archie

Disney Plus ha dato ufficialmente luce verde a Afterlife With Archie, la serie tv basata sulla serie a fumetti omonima di Roberto Aguirre-Sacasa e Francesca Francavilla che re-immagina la città di Riverdale come una apocalittica zona infestata dagli zombie. Lo show debutterà ad Halloween del 2027 sulla piattaforma streaming.

La serie vede come produttori esecutivi Aguirre-Sacasa e Jimmy Gibbons tramite la Muckle Man Productions; Greg BerlantiSarah Schechter e Leigh London Redman saranno produttori esecutivi per la Berlanti Productions mentre Jon Goldwater sarà invece produttore esecutivo per Archie Comics Studios.

Afterlife with Archie è sempre stato molto più che semplici zombie: parla di amicizia, lealtà e umanità, elementi che rendono Riverdale un posto per cui vale la pena combattere – ha dichiarato Ayo Davis, presidente di Disney Kids & Family. – Roberto, Greg, Sarah e Jon nutrono un profondo affetto per questi personaggi e hanno creato qualcosa di emozionante e commovente allo stesso tempo. I fan si innamoreranno perdutamente di questa nuova versione della banda… e forse urleranno anche un po’.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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