Afterlife with Archie: Disney Plus ordina ufficialmente la serie tv

Disney Plus ha dato ufficialmente luce verde a Afterlife With Archie, la serie tv basata sulla serie a fumetti omonima di Roberto Aguirre-Sacasa e Francesca Francavilla che re-immagina la città di Riverdale come una apocalittica zona infestata dagli zombie. Lo show debutterà ad Halloween del 2027 sulla piattaforma streaming.

La serie vede come produttori esecutivi Aguirre-Sacasa e Jimmy Gibbons tramite la Muckle Man Productions; Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman saranno produttori esecutivi per la Berlanti Productions mentre Jon Goldwater sarà invece produttore esecutivo per Archie Comics Studios.