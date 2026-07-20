Afterlife with Archie: Disney Plus ordina ufficialmente la serie tv

Disney Plus ha dato ufficialmente luce verde a Afterlife With Archie, la serie tv basata sulla serie a fumetti omonima di Roberto Aguirre-Sacasa e Francesca Francavilla che re-immagina la città di Riverdale come una apocalittica zona infestata dagli zombie. Lo show debutterà ad Halloween del 2027 sulla piattaforma streaming.
La serie vede come produttori esecutivi Aguirre-Sacasa e Jimmy Gibbons tramite la Muckle Man Productions; Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London Redman saranno produttori esecutivi per la Berlanti Productions mentre Jon Goldwater sarà invece produttore esecutivo per Archie Comics Studios.
Afterlife with Archie è sempre stato molto più che semplici zombie: parla di amicizia, lealtà e umanità, elementi che rendono Riverdale un posto per cui vale la pena combattere – ha dichiarato Ayo Davis, presidente di Disney Kids & Family. – Roberto, Greg, Sarah e Jon nutrono un profondo affetto per questi personaggi e hanno creato qualcosa di emozionante e commovente allo stesso tempo. I fan si innamoreranno perdutamente di questa nuova versione della banda… e forse urleranno anche un po’.