Afterlife with Archie: Alfonso Gomez-Rejon alla regia serie Disney Plus

Deadline informa che Alfonso Gomez-Rejon dirigerà l’episodio pilota di Afterlife with Archie, la serie tv basata sulla serie a fumetti omonima di Roberto Aguirre-Sacasa e Francesca Francavilla in lavorazione per la piattaforma Disney Plus.
Secondo il sito, Gomez-Rejon dovrebbe dirigere anche il secondo episodio dello show ed essere coinvolto in qualità di produttore esecutivo.
Il fumetto re-immagina la città di Riverdale come una apocalittica zona infestata dagli zombie. Lo show, prodotto da Roberto Aguirre-Sacasa e Jimmy Gibbons tramite la Muckle Man Productions, e da Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London, debutterà ad Halloween del 2027 sulla piattaforma streaming.