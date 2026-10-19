Afterlife with Archie: Alfonso Gomez-Rejon alla regia serie Disney Plus

19 Ottobre 2026
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Novità sullo show prodotto da Roberto Aguirre-Sacasa.
Afterlifea archie

Deadline informa che Alfonso Gomez-Rejon dirigerà l’episodio pilota di Afterlife with Archie, la serie tv basata sulla serie a fumetti omonima di Roberto Aguirre-Sacasa e Francesca Francavilla in lavorazione per la piattaforma Disney Plus.

Secondo il sito, Gomez-Rejon dovrebbe dirigere anche il secondo episodio dello show ed essere coinvolto in qualità di produttore esecutivo.

Il fumetto re-immagina la città di Riverdale come una apocalittica zona infestata dagli zombie. Lo show, prodotto da Roberto Aguirre-Sacasa e Jimmy Gibbons tramite la Muckle Man Productions, e da Greg Berlanti, Sarah Schechter e Leigh London, debutterà ad Halloween del 2027 sulla piattaforma streaming.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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