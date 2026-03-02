Agente Speciale Legs Weaver su RaiPlay dal 6 marzo 2026

Comunicato stampa
Creata da Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna sulle pagine di Nathan Never, Legs Weaver è stata la prima eroina femminile titolare di una testata nell’universo fumettisto della Sergio Bonelli Editore.
AGENTE SPECIALE LEGS WEAVER è una nuova serie animata – realizzata da Bonelli Entertainment con la partecipazione di Rai Kids – composta da quattro episodi della durata di dieci minuti ciascuno, pensata specificamente per un pubblico ampio, tanto di bambini quanto di adulti.
La storia si svolge in una futuristica metropoli chiamata Città Est, abitata da decine di milioni di persone. In questo contesto, Legs e i suoi colleghi dell’agenzia di vigilanza Alfa, incluso Nathan Never, vivono svariate avventure, combattendo il crimine.
Il tono della serie è leggero e divertente e si sviluppa anche nell’ambito della meta narrazione: infatti, mentre Legs e la sua collega May combattono le loro antagoniste, un editor sta realizzando un cartone animato su di loro, e l’animazione cambia stile in tempo reale.
Tutti e dieci gli episodi saranno disponibili su Rai Play a partire dal 6 marzo 2026.
Cast tecnico-artistico
Regia: Federico Rossi Edrighi e Raffaele Compagnoni
Soggetto: Michele Medda, Antonio Serra, Bepi Vigna
Adattamento e sceneggiature: Adriano Barone
Produttore esecutivo: Vincenzo Sarno
Direttore di produzione: Antonio Navarra
Produttore Rai: Sonia Farnesi
Produttori creativi: Giovanni Masi, Mauro Uzzeo
Produttori associati: Federico Riboldazzi, Marco Ficarra
Story editor: Giovanni Mattioli
Musiche originali: NAIP
Voce Editor: Alex Cendron