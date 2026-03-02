Agente Speciale Legs Weaver su RaiPlay dal 6 marzo 2026

Comunicato stampa

Creata da Michele Medda, Antonio Serra e Bepi Vigna sulle pagine di Nathan Never, Legs Weaver è stata la prima eroina femminile titolare di una testata nell’universo fumettisto della Sergio Bonelli Editore.

AGENTE SPECIALE LEGS WEAVER è una nuova serie animata – realizzata da Bonelli Entertainment con la partecipazione di Rai Kids – composta da quattro episodi della durata di dieci minuti ciascuno, pensata specificamente per un pubblico ampio, tanto di bambini quanto di adulti.

La storia si svolge in una futuristica metropoli chiamata Città Est, abitata da decine di milioni di persone. In questo contesto, Legs e i suoi colleghi dell’agenzia di vigilanza Alfa, incluso Nathan Never, vivono svariate avventure, combattendo il crimine.

Il tono della serie è leggero e divertente e si sviluppa anche nell’ambito della meta narrazione: infatti, mentre Legs e la sua collega May combattono le loro antagoniste, un editor sta realizzando un cartone animato su di loro, e l’animazione cambia stile in tempo reale.

Tutti e dieci gli episodi saranno disponibili su Rai Play a partire dal 6 marzo 2026.

Cast tecnico-artistico

Regia: Federico Rossi Edrighi e Raffaele Compagnoni

Soggetto: Michele Medda, Antonio Serra, Bepi Vigna

Adattamento e sceneggiature: Adriano Barone

Produttore esecutivo: Vincenzo Sarno

Direttore di produzione: Antonio Navarra

Produttore Rai: Sonia Farnesi

Produttori creativi: Giovanni Masi, Mauro Uzzeo

Produttori associati: Federico Riboldazzi, Marco Ficarra

Story editor: Giovanni Mattioli

Musiche originali: NAIP

Voce Editor: Alex Cendron