Be Comics! Be Games! Be XMAS! il 12-13 dicembre al Lingotto Fiere di Torino

Comunicato stampa

La magia del Natale incontra quella della cultura pop. Il 12 e 13 dicembre l’Oval Lingotto Fiere di Torino ospiterà Be Comics! Be Games! Be XMAS!, l’edizione natalizia del format ideato da Fandango Club Creators e co-organizzato con GL events Italia. Per due giorni il mondo di fumetti, videogiochi, cosplay e musica sarà reinterpretato attraverso il tema della magia dell’inverno, che farà da filo conduttore alla manifestazione con contenuti, attività e atmosfere pensati per celebrare il periodo più atteso dell’anno. Un’occasione per immergersi nell’universo della cultura pop e vivere il Natale in una veste originale e coinvolgente.Tra gli appuntamenti più attesi sul palco Be Pop! spicca Mai Dire Goku, la Cartoon Live Experience che trasforma le sigle dei cartoni animati in una grande festa collettiva. Un viaggio musicale attraverso le canzoni che hanno segnato l’infanzia e l’adolescenza di intere generazioni, da Dragon Ball a Naruto.

Tra gli ospiti di questa edizione, ci saranno anche tanti volti noti del web come Arianna Craviotto e il bibliofilo Luca Cena, protagonisti anche di contenuti sul palco sempre a tema natalizio, accanto al comico torinese Davide D’Urso.

Cuore della manifestazione sarà la grande Artist Alley, uno spazio dedicato all’illustrazione e al fumetto dove incontrare artisti, scoprire stili e immaginari differenti e avvicinarsi al processo creativo dietro le proprie storie preferite. Tra i tavoli sarà possibile osservare all’opera matite di primo piano del panorama Disney, quali Claudio Sciarrone, Lorenzo Pastrovicchio e Giada Perissinotto, accanto ad altri artisti talentuosi come Federico Pugliese, Ciro Cangialosi, Giada Belviso, Federico Butticè, Julia Piccinno e Daniel Scalisi, e molti esordienti.Il mondo del fumetto sarà ben rappresentato grazie alla presenza di editori e realtà indipendenti, tra cui Gigaciao, Mirage Comics, J-POP Manga/Edizioni BD, Jundo, Silly Studio, Presso Edizioni e Murmù Publishing, che porteranno a Torino le novità del catalogo e i titoli più amati. Un’occasione per esplorare nuove narrazioni, incontrare chi le realizza e lasciarsi sorprendere da universi illustrati inediti.

A Be Comics! Be Games! Be XMAS! la magia delle feste è soprattutto un invito a giocare e a scoprire. Nasce così Be Kids!, un’area pensata per offrire a bambini e bambine uno spazio in cui divertirsi, sperimentare e vivere la manifestazione attraverso attività e momenti di intrattenimento. A dare vita all’area sarà il celebre gruppo di creator Ban Zaiii, che accompagnerà i piccoli visitatori in un’esperienza all’insegna del gioco condiviso, aiutandoli a trovare il proprio angolo di meraviglia.La creatività sarà protagonista di Be Labs!, nuova area che ospiterà laboratori, workshop e attività pratiche, progettata per chi non vuole soltanto assistere, ma desidera mettersi alla prova in prima persona. I laboratori saranno organizzati attorno a diversi rami della cultura pop: dal fumetto al videogioco, fino all’arte tradizionale giapponese e al cinema, permettendo ai partecipanti di avvicinarsi ai linguaggi e alle tecniche di queste discipline.

Il gioco, in tutte le sue forme, avrà un ruolo centrale nella due giorni torinese. Saranno ben 90 le postazioni per il gioco da tavolo e di ruolo, pensate per accogliere esperti, curiosi e neofiti. Accanto ai titoli più conosciuti, ci sarà spazio anche per i game designer emergenti, che potranno presentare le proprie creazioni e far scoprire al pubblico nuovi mondi e meccaniche di gioco. Naturalmente non mancheranno postazioni dedicate al videogioco in una grande area free-to-play, accanto a un’area esports attrezzata con PC e un torneo di Counter-Strike, per chi ama assistere al gaming competitivo.E per entrare ancora di più nello spirito delle feste, il programma ospiterà un cosplay contest a tema natalizio: un’occasione per interpretare personaggi e atmosfere legati alla magia dell’inverno, e vivere un Natale fuori dall’ordinario.Be Comics! Be Games! Be XMAS! costruisce un percorso in cui ogni area contribuisce a dare forma a un’unica grande atmosfera: quella di un inverno magico, popolato di storie fantastiche, personaggi fuori dal comune, e soprattutto passioni da vivere insieme. L’appuntamento sarà il 12 e 13 dicembre 2026, all’Oval Lingotto Fiere di Torino. I biglietti sono già in vendita su becomics.it, disponibili a una tariffa agevolata fino al 15 novembre.