X-Men: Inde Navarrette e la preparazione al ruolo di Rogue

3 Ottobre 2026
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La star di Obsession parla di Rogue e del suo amore per il personaggio.
Indenavarrette

In una lunga intervista concessa al Los Angeles Times, in cui ha affrontato il folgorante successo di Obsession, l’attrice Inde Navarrette ha avuto modo di parlare brevemente del ruolo di Rogue, che si appresta a interpretare nel nuovo film degli X-Men prodotto dai Marvel Studios e diretto da Jake Schreier, sottolineando in particolare di stare studiando fortemente la parte.

Sto facendo tutto ciò che è umanamente possibile perché amo quel personaggio. L’ho studiato a fondo. Voglio rendergli giustizia: per me stessa, per Jake, per ciò che si vuole rappresentare e anche per come vorrei che fossi io stessa, in quanto fan. Sto facendo davvero tutto, punto e basta.

La pellicola sugli X-Men, ancora senza un titolo ufficiale, vede nel cast al momento Sadie Sink, Kit Connor, Christopher Abbott, Asa Germann, Samara Weaving e Adam Driver e l’uscita nelle sale è prevista per il 5 maggio 2028.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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