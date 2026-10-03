X-Men: Inde Navarrette e la preparazione al ruolo di Rogue

In una lunga intervista concessa al Los Angeles Times, in cui ha affrontato il folgorante successo di Obsession, l’attrice Inde Navarrette ha avuto modo di parlare brevemente del ruolo di Rogue, che si appresta a interpretare nel nuovo film degli X-Men prodotto dai Marvel Studios e diretto da Jake Schreier, sottolineando in particolare di stare studiando fortemente la parte.

Sto facendo tutto ciò che è umanamente possibile perché amo quel personaggio. L’ho studiato a fondo. Voglio rendergli giustizia: per me stessa, per Jake, per ciò che si vuole rappresentare e anche per come vorrei che fossi io stessa, in quanto fan. Sto facendo davvero tutto, punto e basta.

La pellicola sugli X-Men, ancora senza un titolo ufficiale, vede nel cast al momento Sadie Sink, Kit Connor, Christopher Abbott, Asa Germann, Samara Weaving e Adam Driver e l’uscita nelle sale è prevista per il 5 maggio 2028.