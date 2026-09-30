Christopher Abbott: “Interpretare Xavier un sogno e un incubo”

Intervistato dal New York Magazine, l’attore Christopher Abbott, che vedremo interpretare il professor Charles Xavier nel nuovo film degli X-Men targato Marvel Studios, ha parlato del casting per ottenere il ruolo, da lui definito un incrocio tra “un sogno e un incubo”.

Abbott ha rivelato quale fosse il suo stato d’animo poco prima dell’annuncio ufficiale avvenuto al San Diego Comic da parte di Kevin Feige, e di come il suo atteggiamento sia mutato nel giro di pochi secondi prima di presentarsi sul palco, per una ragione in particolare.

Credo di aver iniziato a uscire con grande entusiasmo, ma poi ho avuto la sensazione che molte delle persone presenti non sapessero chi fossi; così, in una frazione di secondo, il mio atteggiamento è cambiato e ho assunto un tono un po’ più umile. Stavo quasi per esultare con un pugno alzato mentre uscivo, ma poi ho avuto l’impressione che l’applauso fosse smorzato. Così mi sono detto: ‘Mi limiterò a uscire e ad annuire’. Sembra quasi un videogioco, o un sogno. Non un bel sogno, però. È un po’ entrambe le cose: un misto tra sogno e incubo.