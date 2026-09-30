Christopher Abbott: “Interpretare Xavier un sogno e un incubo”

30 Settembre 2026
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L'attore che interpreterà Xavier parla delle sensazioni dopo essere stato scelto per il ruolo.
Abbott xmen

Intervistato dal New York Magazine, l’attore Christopher Abbott, che vedremo interpretare il professor Charles Xavier nel nuovo film degli X-Men targato Marvel Studios, ha parlato del casting per ottenere il ruolo, da lui definito un incrocio tra “un sogno e un incubo”.

Abbott ha rivelato quale fosse il suo stato d’animo poco prima dell’annuncio ufficiale avvenuto al San Diego Comic da parte di Kevin Feige, e di come il suo atteggiamento sia mutato nel giro di pochi secondi prima di presentarsi sul palco, per una ragione in particolare.

Credo di aver iniziato a uscire con grande entusiasmo, ma poi ho avuto la sensazione che molte delle persone presenti non sapessero chi fossi; così, in una frazione di secondo, il mio atteggiamento è cambiato e ho assunto un tono un po’ più umile. Stavo quasi per esultare con un pugno alzato mentre uscivo, ma poi ho avuto l’impressione che l’applauso fosse smorzato. Così mi sono detto: ‘Mi limiterò a uscire e ad annuire’. Sembra quasi un videogioco, o un sogno. Non un bel sogno, però. È un po’ entrambe le cose: un misto tra sogno e incubo.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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