Il saggio sui fumetti di Jamie Delano è ordinabile

è il più grande sceneggiatore di fumetti sconosciuto al mondo, il più grande sceneggiatore di fumetti colpevolmente dimenticato. Si può imputare questo suo status alle sue caratteristiche di scrittore complesso, con una sua mitologia e i suoi topoi, sviluppati in tutte le sue opere. Non è un autore facile da leggere, perciò non è agilmente fruibile dalle masse. Soprattutto in quest’epoca in cui siamo abituati a contenuti brevi, molto simili tra loro e disimpegnati. Lo stile di Jamie è colto, raffinato, per certi versi simile a quello di Alan Moore, che però gode di maggiore visibilità anche perché probabilmente nel corso degli anni è andato a cercarsela, mentre Delano, più schivo e meno “personaggio”, è rimasto nelle retrovie.

L’autore, spesso ricordato solo per il suo lungo lavoro sulla testata di Hellblazer con protagonista John Constantine, nella sua carriera ha dato vita a numerose opere a fumetti (e non), tutte legate tra loro sia da un punto di vista formale – con una cifra stilistica che si muove tra lirismo e musicalità dei testi, tra approcci baroccheggianti e scrittura tagliente, aspra e realistica – sia per contenuti, con temi come l’ingiustizia sociale, l’ecologia, la riflessione politica sempre fulcro delle narrazioni.

Il libro scritto da Federico Beghin è ordinabile nel sito di Weird Book. All’interno del volume, la cui copertina è disegnata da Giorgio Finamore, oltre all’analisi delle singole opere dell’autore britannico, si trovano anche la prefazione di David Padovani e le interviste a Jamie Delano e a Cesare Giombetti.

L’uscita è prevista per l’11 ottobre 2026.

Jamie Delano – Storie insolite, fumetti crudeli

Federico Beghin

Weird Book, 2026

168 pagine, brossurato – 25,90 €

ISBN: 9791281603578