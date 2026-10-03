Clayface verso modesto esordio al Box Office USA

3 Ottobre 2026
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Prime stime per la pellicola DC Studios diretta da James Watkins.
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A poche settimane dall’uscita nelle sale, BoxOfficePro indica che, secondo le prime stime, Clayface dovrebbe esordire con un incasso tra i 23 e i 33 milioni di dollari. La pellicola DC Studios ha un budget di 40 milioni di dollari.

Il sito sottolinea che le preoccupazioni maggiori per la pellicola diretta da James Watkins e ispirata al villain di Batman sono da ascriversi in particolare al fatto che il DC Universe sia meno attrattivo dopo l’inaspettato insuccesso di Supergirl questa estate. Un altro motivo invece sarebbe il fatto che ci troviamo di fronte a una specie di spin-off su un criminale poco conosciuto dell’uomo pipistrello, e che i precedenti adattamenti di villain in passato non hanno funzionato. A questo proposito vengono citati in primis i film Sony dove, a parte il franchise di Venom, tutti i film sono risultati dei sonori flop al botteghino, e Black Adam, unico esperimento in questo senso in campo DC Comics.

Infine, BoxOfficePro evidenzia che sebbene una certa fascia di pubblico più preparata possa distinguere Clayface da un Kraven o un Morbius, lo spettatore casuale ha meno probabilità di distinguere un cattivo di serie B da un altro, mettendo in risalto che solo una campagna marketing di un certo peso legato al passaparola potrebbe cambiare le cose, elementi che per ora mancano.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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