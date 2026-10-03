Clayface verso modesto esordio al Box Office USA

A poche settimane dall’uscita nelle sale, BoxOfficePro indica che, secondo le prime stime, Clayface dovrebbe esordire con un incasso tra i 23 e i 33 milioni di dollari. La pellicola DC Studios ha un budget di 40 milioni di dollari.

Il sito sottolinea che le preoccupazioni maggiori per la pellicola diretta da James Watkins e ispirata al villain di Batman sono da ascriversi in particolare al fatto che il DC Universe sia meno attrattivo dopo l’inaspettato insuccesso di Supergirl questa estate. Un altro motivo invece sarebbe il fatto che ci troviamo di fronte a una specie di spin-off su un criminale poco conosciuto dell’uomo pipistrello, e che i precedenti adattamenti di villain in passato non hanno funzionato. A questo proposito vengono citati in primis i film Sony dove, a parte il franchise di Venom, tutti i film sono risultati dei sonori flop al botteghino, e Black Adam, unico esperimento in questo senso in campo DC Comics.

Infine, BoxOfficePro evidenzia che sebbene una certa fascia di pubblico più preparata possa distinguere Clayface da un Kraven o un Morbius, lo spettatore casuale ha meno probabilità di distinguere un cattivo di serie B da un altro, mettendo in risalto che solo una campagna marketing di un certo peso legato al passaparola potrebbe cambiare le cose, elementi che per ora mancano.