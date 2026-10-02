Bao publishing presenta: Tokio Tarareba Girls vol.6

Comunicato Stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: Tokyo Tarareba Girlsvol. 6 di Akiko Higashimura.

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: Tokyo Tarareba Girls vol. 6 di Akiko Higashimura.



Le tre protagoniste hanno vissuto storie improbabili, a volte tossiche, altre volte estemporanee e destinate a fallire. In questo volume, Rinko, Kaori e Koyuki vengono messe alla prova da un colpo di scena inaspettato nella vita di ognuna, che le costringe a mettere in dubbio tutte le loro convinzioni.



Divise fra amore e carriera, per la prima volta devono capire davvero ciò che desiderano senza più assecondare obiettivi imposti dalla società o l’impeto del momento, arrivando a un punto di svolta inevitabile.

Akiko Higashimura prosegue il suo racconto alla ricerca della stabilità sentimentale, arrivando a due terzi del suo manga di culto.

Akiko Higashimura

Tokyo Tarareba Girls vol. 6

Numero pagine: 184, bianco e nero, formato 12,6 x 18 cm, Brossurato

Prezzo: 7.9 euro

Uscita: settembre 2026

ISBN: 9791256212699

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTRICE

Akiko Higashimura è una mangaka originaria della prefettura di Miyazaki, tra le sue opere più celebri si ricordano: Mama wa Tenparist (Mamma è nel panico), Himawari – Kenichi Legend (Girasole: la leggenda di Kenichi) e Tōkyō Tarareba Girls (BAO Publishing, 2025). L’opera autobiografica Disegna! Kakukaku Shikajika, basata sul suo rapporto con il suo maestro, è stato adattato in un film di grande successo nel 2025. Attualmente sta pubblicando Maru Sankaku Shikaku (Cerchio, triangolo e quadrato) sulla rivista Big Comic Original edita da Shōgakukan e Gintarō-san Otanomi Mōsu (Signora Gintarō, chiedo umilmente il suo aiuto!) sulla rivista Cocohana edita da Shūeisha.