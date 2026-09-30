Anteprima: “L’è una legera” di Martina Sarritzu (Canicola Edizioni)

Canicola Edizioni presenta L’è una legera di Martina Sarritzu. L’estate lascia ancora dietro di sé una traccia mentre l’autunno arriva insieme a due nuovi libri! Voci nuove e voci conosciute nel panorama internazionale sono pronte per la nuova stagione editoriale.

Martina Sarritzu, tra le autrici della rivista “La fine del mondo” e nota nel panorama internazionale per la sua attenzione alle tematiche di genere e per la sua poetica irriverente, arriva con il suo primo e attesissimo romanzo a fumetti di lungo respiro.

Le cronache del lavoro stagionale di Margherita al Bar Fiore tra i personaggi improbabili che popolano l’ecosistema della Riviera romagnola: l’amore, l’amicizia, i sensi di colpa e i ricordi di bambina che riaffiorano in attesa (e paura) di crescere. Nell’estate infinita di passaggio tra la fine delle superiori e la preparazione ai test d’ingresso universitari Margherita non ha risposte alle domande degli adulti, e nei momenti in cui l’angoscia è troppa, non riesce a resistere dal pizzicarsi la pelle con l’ago di una spilla da balia fino a sanguinare. L’immaginario grottesco/autobiografico dell’autrice esplode, prendendosi tutto lo spazio necessario per raccontare i temi a lei più cari.

Il libro sarà in anteprima al Treviso Comic Book Festival dal 26 al 27 settembre e uscirà nelle librerie il 16 ottobre.

l’è una legera

Martina Sarritzu

272 pagine a colori,

17×24, 2026

collana I Quindici

isbn 9788899524906

29,00€

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L’AUTRICE

Martina Sarritzu è nata a Cesena nel 1992, nei suoi disegni e nel suo immaginario unisce gli studi in ambito sociale con quelli legati alla narrazione per immagini all’Accademia di Belle Arti. La sua propensione al grottesco e ai dettagli della realtà sono il migliore contrappunto a una storia che si spinge nel territorio dell’immaginazione.