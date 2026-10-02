Warner/Paramount: James Gunn e Peter Safran rimangono alla guida dei DC Studios

2 Ottobre 2026
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In seguito alla fusione Paramount/Warner, i due rimarranno alla guida della divisione.
Dcstudios

In seguito al via libera della fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery, che darà il via a Skydance, James Gunn e Peter Safran sono stati confermati alla guida dei DC Studios, la divisione che si occupa degli adattamenti televisivi e cinematografici dei fumetti DC Comics.

Deadline riferisce di avere sentito che i due hanno di recente avuto un incontro con il CEO di Skydance, David Ellison, riguardante il loro futuro e sarebbe andato bene. The Hollywood Reporter conferma l’incontro e aggiunge che Ellison, secondo una fonte, avrebbe chiesto a entrambi di rimanere e di “continuare a fare quello che stanno facendo”.

Al momento, comunque, non è ancora chiara la struttura organizzativa di Skydance, e quindi a quale dirigente Gunn e Safran dovranno fare riferimento.

I DC Studios sono al momento impegnati nella post-produzione di Man of Tomorrow, il nuovo film su Superman diretto e scritto dallo stesso Gunn, mentre nelle prossime settimane uscirà nelle sale Clayface, primo progetto con un budget di livello medio per la major, dedicato a un villain di Batman. Attualmente in corso invece le riprese di The Batman – Parte II con Robert Pattinson e Scarlett Johansson, sequel sull’uomo pipistrello nuovamente diretto da Matt Reeves.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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