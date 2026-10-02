Warner/Paramount: James Gunn e Peter Safran rimangono alla guida dei DC Studios

In seguito al via libera della fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery, che darà il via a Skydance, James Gunn e Peter Safran sono stati confermati alla guida dei DC Studios, la divisione che si occupa degli adattamenti televisivi e cinematografici dei fumetti DC Comics.

Deadline riferisce di avere sentito che i due hanno di recente avuto un incontro con il CEO di Skydance, David Ellison, riguardante il loro futuro e sarebbe andato bene. The Hollywood Reporter conferma l’incontro e aggiunge che Ellison, secondo una fonte, avrebbe chiesto a entrambi di rimanere e di “continuare a fare quello che stanno facendo”.

Al momento, comunque, non è ancora chiara la struttura organizzativa di Skydance, e quindi a quale dirigente Gunn e Safran dovranno fare riferimento.

I DC Studios sono al momento impegnati nella post-produzione di Man of Tomorrow, il nuovo film su Superman diretto e scritto dallo stesso Gunn, mentre nelle prossime settimane uscirà nelle sale Clayface, primo progetto con un budget di livello medio per la major, dedicato a un villain di Batman. Attualmente in corso invece le riprese di The Batman – Parte II con Robert Pattinson e Scarlett Johansson, sequel sull’uomo pipistrello nuovamente diretto da Matt Reeves.