Avengers: Endgame Extra – I Fratelli Russo spiegano le nuove sequenze

Questo articolo contiene spoiler su Avengers: Endgame Extra

Intervistati da Empire Magazine, Joe e Anthony Russo hanno spiegato le nuove sequenze aggiunte in Avengers: Endgame Extra, che fa da raccordo con il prossimo capitolo in uscita a dicembre, Avengers: Doomsday.

In particolare, i due registi hanno parlato della sequenza con Steve Rogers (Chris Evans) e Peggy Carter (Hailey Atwell), che riprende il famoso finale dei due, ma dandogli una nuova prospettiva, visto l’inatteso arrivo di Loki (Tom Hiddleston).

Anthony Russo: Abbiamo davvero considerato quel finale [in Endgame] come la conclusione perfetta per Steve Rogers. E l’idea di spingerci appena oltre quel finale perfetto, riflettendo su come quel momento possa cambiare radicalmente facendo anche solo un passo in più… ecco, questo è stato un elemento chiave del fascino della nuova idea su cosa sia Doomsday e su come si sviluppi la storia.

Joe Russo: Esatto. L’Universo Marvel è un esperimento gigantesco, e lo è da anni. Credo che parte del divertimento nel tornare sia nato dal chiederci: “Possiamo attingere al passato per far avanzare la storia?”. Nessuno l’aveva mai fatto prima. Nessuno ne aveva mai avuto l’opportunità. Dopotutto è un universo fluido, no? Quindi è possibile farlo in questo contesto, e ci è sembrato un modo interessante per dare il via alla storia di Doomsday.