Letture in breve #65

La nostalgia è una brutta bestia e talvolta i bei ricordi del passato bisogna lasciarli, appunto, nel passato. Perché rivedere un film, un cartone animato, una serie tv, o rileggere un fumetto, con gli occhi di un adulto può essere una cocente delusione. Federico Beghin trasforma tutto questo in materia narrativa di una piccola autoproduzione casalinga e dal gusto underground, nei significati più genuini di entrambi i termini,

Beghin, a inizio millennio, è cresciuto con Beyblade – anime e manga – storia incentrata su un gioco in cui vengono lanciate delle trottole in scontri uno contro uno.

La recente visione di Beyblade X, quarta generazione del franchise originario, ha portato l’autore a realizzare un fumetto in bianco e nero pieno di sarcasmo e humor nero in cui esternare tutta la frustrazione che quel passatempo evidentemente scatenava già in lui da bambino, ma che non sapeva razionalizzare. Un divertissement riuscito, che insegue nel ritmo e nelle impostazioni narrative certe storie del Dott. Pira, in un bianco e nero basico e quasi grafico.

David Padovani