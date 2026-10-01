Anteprima: “Rosso minaccia” di Laurie Agusti (Diabolo Edizioni)

UN GRAPHIC NOVEL SULLA MANOSFERA ANATOMIA DI UNA RADICALIZZAZIONE INCEL

Un noir contemporaneo che intreccia il destino di un uomo consumato dal risentimento e quello di quattro donne unite da un legame di sorellanza. Un racconto teso e avvincente sul confine tra ossessione e violenza.

Mentre il dibattito pubblico è sempre più attraversato dai temi della misoginia online, della radicalizzazione maschile e della violenza di genere, Diabolo Edizioni presenta Rosso minaccia, il graphic novel d’esordio di Laurie Agusti. Un’opera intensa e sorprendente che racconta una delle derive più allarmanti del presente attraverso un thriller psicologico potente avvincente.

Alexandre conduce una vita ordinaria e solitaria. Dall’altra parte della strada, Marley, Clara, Lulu ed Evi lavorano in un centro estetico, condividendo amicizia, fragilità e piccoli frammenti di quotidianità. Mentre lui si lascia risucchiare da una spirale di ossessione e rancore, le quattro donne diventano il bersaglio del suo sguardo, in un crescendo di tensione destinato a un epilogo drammatico. Con una costruzione narrativa rigorosa, un sofisticato impianto visivo e una raffinata ricerca cromatica, Laurie Agusti sovrappone due punti di vista complementari senza rinunciare alla complessità dei personaggi. Il risultato è un racconto lucido e inquietante che interroga il rapporto tra identità maschile, appartenenza, social network e violenza, restituendo al tempo stesso un intenso ritratto di amicizia e solidarietà femminile.

Il libro, un volume di 200 pagine stampato a colori con due tinte Pantone fluorescenti, sarà disponibile in libreria, fumetteria e nei principali store online dal 15 ottobre.



Rosso Minaccia

Di Laurie Agusti

Diabolo Edizioni

17 x 24 cm. | brossura con alette

200 pagine a colori – 24,00 €

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Anteprima

L’autrice

Laurie Agusti è un’illustratrice e fumettista francese, diplomata alla Scuola di Arti Decorative di Strasburgo. Ha pubblicato numerosi albi illustrati e fumetti per l’infanzia, distinguendosi per uno stile personale a gouache e Rotring, caratterizzato da colori vibranti e da una rigorosa costruzione dello spazio. Nel 2023 ha ricevuto il prestigioso Bologna Ragazzi Award, nella categoria Comics – Middle Grade, per Un matin, realizzato insieme a Jérôme Dubois. Rosso minaccia ha vinto in Francia il Prix Lyon BD 2026, il Prix des Chroniqueurs del Festival du Livre de Paris 2026 e il Prix Bulles d’Humanité 2026; è il suo primo graphic novel per il pubblico adulto e il suo primo libro pubblicato in Italia.