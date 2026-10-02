Dietro “Le guerre di Lucas”: intervista a Laurent Hopman e Renaud Roche

George Lucas non ha certo bisogno di presentazioni: sceneggiatore, regista e produttore; creatore di due delle più grandi saghe cinematografiche di tutti i tempi (Indiana Jones e, soprattutto, Star Wars); visionario, imprenditore e artista premiato e riconosciuto a livello internazionale.

Ma George Lucas è anche una persona timida e riservata, poco conosciuta dal grande pubblico al di fuori delle sue creazioni.

Forse è proprio per questo motivo, per il fascino discreto che questo regista ha esercitato su così tante persone, che Le guerre di Lucas, i cui primi due volumi sono pubblicati in Italia da Bao Publishing, ha riscosso un enorme successo sia in patria che all’estero: un successo che gli autori del fumetto — lo sceneggiatore Laurent Hopman e il disegnatore — forse non si aspettavano, considerando che l’opera è stata pubblicata da Deman Editions, casa editrice fondata da Hopman e Julien Derain, che fino a pochi anni fa pubblicava riviste e periodici, non fumetti.

Durante la Fiera del Libro di Lipsia 2026 abbiamo intervistato i due autori (ospiti di Splitter Verlag, che pubblica Lucas Wars in Germania) e abbiamo parlato con loro dell’esperienza maturata lavorando a questi volumi, in attesa dell’uscita del terzo e ultimo capitolo.

Grazie per essere qui, Laurent e Renaud.

Vorrei iniziare chiedendovi come è nata la vostra collaborazione e, successivamente, come avete deciso di raccontare la storia di George Lucas. Qual è stata l’ispirazione?

Laurent Hopman (LH): L’ispirazione dietro questa graphic novel è stata davvero la storia di George Lucas: un giovane regista che cerca di realizzare un film straordinario che soltanto lui riesce a comprendere e immaginare. Dovrà affrontare molte difficoltà per riuscirci. Quello che ci interessava davvero era il lato umano della vicenda, perché è qualcosa in cui tutti possiamo identificarci: la storia di qualcuno che crea qualcosa dal nulla e affronta ostacoli lungo il percorso. È stato questo il principale motivo che ci ha attratto verso questa storia.

Renaud Roche (RR): Sì, e in realtà ci siamo conosciuti proprio grazie a questo progetto: non avevamo mai lavorato insieme prima. Siamo entrambi grandi fan di Star Wars, ovviamente, e questo ci ha aiutato a dedicare energia e attenzione a un progetto del genere. Sono stato contattato da Laurent e dal suo socio della casa editrice per questo lavoro; cercavano un artista interessato all’argomento e capace di affrontarlo. Ci sono voluti alcuni mesi per decidere, ma mi sono convinto abbastanza rapidamente che fosse un’ottima opportunità. Ho iniziato a lavorarci a tempo pieno nel 2021 e il primo volume è uscito due anni dopo. Ora stiamo lavorando al terzo.

LH: Per Renaud è stato un grande salto, perché lavorava in un importante studio di animazione e aveva un ottimo impiego. Era un salto nell’ignoto, ma siamo stati fortunati che abbia accettato, perché è stato ciò che ha reso possibile tutto il resto.

Hai dovuto interrompere ciò a cui stavi lavorando, Renaud?

RR: Sì. Ero entrato in questo studio alla fine del 2019 e l’ho lasciato nella primavera del 2021 per lavorare al fumetto. A un certo punto ho semplicemente annunciato che me ne sarei andato e ho potuto dedicarmi completamente al progetto, che è già un lusso.

Quindi è stato davvero un gesto d’amore puro (ride).

RR: Certamente (ride). Mi piace fare le cose fino in fondo ed essere profondamente coinvolto nel processo creativo.

Com’è stato, sia dal punto di vista della sceneggiatura sia da quello visivo, rappresentare Lucas? È un personaggio complesso e sfaccettato: visionario, poco loquace, a volte tormentato, a volte entusiasta. Nel fumetto ci sono momenti d’azione ma anche molto intimi. Come avete affrontato questo personaggio?

LP: La sfida con George Lucas era mostrare al lettore chi fosse davvero: le sue emozioni, le sue espressioni. Il problema è che non è molto espressivo, è molto timido, mostra poco di sé. Il compito di Renaud era proprio rappresentarlo in questo modo, trasmettendo le sue emozioni attraverso il corpo e il volto. Per quanto riguarda la sceneggiatura, l’idea era rivelare George Lucas attraverso le sue interazioni con amici e collaboratori. A volte il modo migliore per mostrare chi è davvero una persona è osservare come gli altri reagiscono a lei. Sono gli altri a rivelare la persona più di quanto faccia lei stessa.

RR: In francese si direbbe en creux, ma non so come tradurlo in inglese o in italiano. Come diceva Laurent, l’idea era mostrare il lato umano della storia. È incentrata su Lucas, ma anche sulle altre persone e sui talenti che lo circondano.

È umano — forse qualcuno pensa che sia un alieno o qualcosa del genere — per quanto ne so è completamente umano. E questo significa avere contraddizioni e paradossi. Uno di questi è particolarmente interessante: da un lato è molto controllante, perché vuole realizzare la propria visione e prendere decisioni su quasi tutto. Dall’altro, però, sa delegare, fidarsi degli altri talenti e lasciare loro lo spazio necessario per esprimersi al meglio.

Quindi non è un maniaco del controllo nel senso negativo del termine. Non vuole dominare o schiacciare gli altri. Cerca piuttosto di mettere insieme una sorta di “squadra degli Avengers” per ottenere il miglior risultato possibile. È interessante perché probabilmente questo è collegato al suo carattere introverso. Non è una persona che ama stare al centro dell’attenzione, ed è proprio questo a renderlo vicino alle persone. L’umiltà e la capacità di fidarsi degli altri sono qualità positive.

Alla fine di ogni libro c’è una vasta bibliografia, quindi immagino ci sia stato molto lavoro di ricerca. Come si è svolto? Avete avuto la possibilità di contattare persone che lo conoscevano? Alcuni episodi sono molto intimi e poco noti.

LP: Sì, hai ragione. La parte più interessante era scavare nella sua vita personale. Non esistono moltissime fonti, ma quelle disponibili erano sufficienti e sono state la base principale del nostro lavoro.

È stato affascinante analizzare tutta la documentazione esistente, perché molte persone che hanno lavorato a Star Wars hanno rilasciato interviste o scritto libri e articoli. Le informazioni erano già lì. Non era necessario contattare persone cinquant’anni dopo, perché la memoria svanisce e spesso le persone riscrivono inconsapevolmente i propri ricordi. La cosa più importante era tornare alle fonti più antiche, talvolta dimenticate, e ricostruire la storia. È stato un processo lungo ma affascinante.

RR: È stato un lavoro quasi archeologico.

LH: Chiamatemi Indiana Jones! (ride)

RR: È l’Indiana Jones degli archivi! (ride)

Posso immaginarlo, anche perché stiamo parlando della fine degli anni ’60 e degli anni ’70, e non è sempre facile trovare materiale di quel periodo. In questo processo, qual è stata la scoperta che vi ha colpito di più? Qualcosa di sorprendente?

LP: Ciò che mi ha colpito maggiormente è stato scoprire un equivoco diffuso su George Lucas. Molti pensano che fosse motivato dal denaro, che abbia creato i giocattoli per arricchirsi, ma non è affatto così. Non è mai stato interessato ai soldi. Quello che ho trovato affascinante è stato scoprire quanto fosse generoso con i suoi collaboratori. Ha sempre condiviso i meriti. Non era quello che a Hollywood chiamano un credit grabber, qualcuno che si appropria dei riconoscimenti. Non gli interessa affatto.

RR: Anzi, il contrario. A volte collabora a dei progetti e chiede persino di non essere accreditato.

LP: Sì, ha aiutato degli amici nel montaggio dei loro film e il suo nome non compare da nessuna parte. Questo è il suo carattere, ed è stata una grande sorpresa. Non è una posa per sembrare una brava persona: è davvero così. E questo è fonte di ispirazione.

RR: E aggiungerei che anche il suo modo di vedere il denaro e il successo è molto ispirante. Ogni volta che ottiene un successo, reinveste tutto in nuovi progetti, nell’innovazione e nel sostegno ad altri creatori. Se ti consideri un capitalista, credo che questo sia il modo migliore di esserlo: non accumulare risorse come Zio Paperone. Usa il denaro come uno strumento per sviluppare progetti e far progredire l’industria. Ancora oggi sta costruendo un museo: avrebbe potuto tenersi quei soldi, invece sta restituendo qualcosa al pubblico.

Sebbene sia una biografia, si tratta di una storia dal ritmo molto serrato che include anche momenti intimi e poetici (il rapporto con sua moglie Marcia, le difficoltà nell’avere un figlio e la fine del rapporto con Gary Kurtz). Come avete affrontato i diversi registri e momenti della narrazione? E in che modo la scelta di un narratore esterno ha influenzato la scrittura e il racconto?

LP: È importante avere una voce narrante che fornisca informazioni, perché la storia copre molti anni. Aiuta a sintetizzare gli eventi. Per quanto riguarda il ritmo, era importante inserire momenti più tranquilli che mostrassero come Lucas affrontasse lo stress nella vita domestica. È lì che le persone riescono a identificarsi.

RR: È l’aspetto del “dietro le quinte”. Sul set si vede il professionista, ma non come affronta le cose a casa. Questo è l’obiettivo del libro: mostrare il lato umano della storia, e spesso quel lato emerge proprio lontano dai riflettori. Con un personaggio così introverso, che pubblicamente mostra molto poco di sé, è inevitabile ricorrere a una certa dose di interpretazione e libertà narrativa. Ma questo aiuta i lettori a entrare in sintonia con lui. Se mostrassimo soltanto gli eventi pubblici, il racconto diventerebbe noioso. Sono i piccoli dettagli privati a renderlo umano.

LP: Ed è anche la storia di una coppia, come hai detto: George e Marcia. Quel rapporto è il suo fondamento. Lei è il suo punto fermo, la persona che lo aiuta ad affrontare tutto il resto. È lei che lo tiene con i piedi per terra e lo aiuta a gestire tutte le altre difficoltà. E anche in questo possiamo riconoscerci tutti. Anche se passiamo la giornata nel mondo a fare le nostre cose, alla fine torniamo a casa e abbiamo qualcuno con cui condividere ansie, successi e tutto ciò che ci accade.

Parlando dello stile: il ritmo è molto intenso e a tratti si percepisce chiaramente l’influenza sia del manga sia del fumetto franco-belga d’avventura. Quali sono le tue ispirazioni principali e come hai costruito i momenti più intensi, soprattutto attraverso l’uso dei colori caldi e delle tonalità scure che caratterizzano la narrazione?

RR: Per quanto riguarda il colore, hai ragione: era un vero e proprio sistema narrativo. Ogni utilizzo del colore ha un significato, che si tratti di una vignetta, di una pagina o dell’intero libro.

Non mi sentivo particolarmente a mio agio con il colore pieno, ma il bianco e nero da solo mi sembrava limitante; sarebbe stato troppo essenziale, perché a volte ti manca uno strumento in più che possa rafforzare la narrazione e aggiungere ulteriori livelli di significato alla storia.

Per quanto riguarda le influenze, sono cresciuto con i fumetti franco-belgi come Asterix, Tintin e Gaston. Poi sono arrivati i manga degli anni ’90, come Dragon Ball e molti altri. In seguito ho riscoperto fumetti più maturi come quelli di Moebius e Métal Hurlant, e poi di nuovo il mondo dell’animazione.

Tutte queste influenze si sono fuse in modo inconscio.

Per questo direi che il mio stile è un melting pot, non il risultato di una scelta deliberata. Probabilmente ci sono alcuni codici grafici che possono ricordare il manga, ma non è qualcosa che percepisco o cerco consapevolmente.

Quale ruolo può avere oggi riflettere sulla vita personale e artistica di un visionario come Lucas?

LP: È una storia sulla creazione e su quanto sia difficile creare qualcosa. Chiunque può riconoscersi in questo, che si tratti di arte, di un’azienda o di qualsiasi altro progetto. Lucas è interessante perché non è l’eroe tipico: è umile, ascolta, condivide. È raro a Hollywood e rappresenta un ottimo esempio per le nuove generazioni.

RR: Ed è importante ricordare che il successo ha un prezzo. C’è sofferenza dietro ogni risultato e non esistono scorciatoie. Tutti soffrono, sia chi ha successo sia chi non lo raggiunge. La differenza sta nella perseveranza e in un po’ di fortuna. Cadi, ti rialzi e continui. Oggi molti giovani pensano che il successo arrivi rapidamente, ma non è così. È una strada lunga e difficile.

Ultima domanda: avete detto che sarà una trilogia. Andrete oltre Il ritorno dello Jedi?

LP: Fin dall’inizio volevamo raccontare come George Lucas ha realizzato la trilogia originale. Quello che viene dopo appartiene a una fase diversa della sua vita, con problemi e sfide differenti. Narrativamente è meno interessante.

RR: Inoltre quello fu un periodo incredibilmente creativo. In seguito si è trattato più che altro di sviluppare ciò che era già stato creato.

LP: Alla fine del terzo volume vedrete comunque quale sarà la sua direzione futura. Non c’è bisogno di un’altra graphic novel per raccontarlo. Rimane una storia interessante, ma non quanto quella dei primi tre film.

Grazie mille Laurent e Renaud, ci vediamo per l’ultimo capitolo della storia!

Intervista realizzata alla Fiera del Libro di Lipsia il 20 marzo 2026.

Si ringraziano Dirk Rehm e il team di Splitter Verlag.

Laurent Hopman

È direttore editoriale e sceneggiatore. Nel 1992 ha cofondato la casa editrice Deman Editions insieme a Julien Derain, per la quale ha co-sceneggiato opere come Nuove Ribelli (pubblicato in Italia da Tunué) e Les Sauveurs. Nel 2024, sulla base dei disegni di Renaud Roche, ha scritto la graphic novel Le guerre di Lucas, pubblicata in Francia da Deman Editions e successivamente portata in Italia da BAO Publishing e in Germania da Splitter Verlag.

Renaud Roche

Dopo aver conseguito una laurea in animazione, ha iniziato a lavorare come illustratore, fumettista e storyboard artist, collaborando con case editrici e agenzie pubblicitarie. Co-fondatore di un’agenzia di eventi, nel 2024 ha illustrato la graphic novel Le guerre di Lucas, scritta da Laurent Hopman, pubblicata in Francia da Deman Editions e successivamente distribuita in Italia da BAO Publishing.