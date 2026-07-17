X-Men: Adam Driver tra candidati per ruolo villain

Secondo quanto riportato da Nexus Point News, l’attore Adam Driver, noto al grande pubblico per avere impersonato Kylo Ren nell’ultima trilogia di Guerre Stellari, sarebbe tra i candidati dei Marvel Studios per un ruolo da villain nel reboot cinematografico degli X-Men.
Il sito specifica che il ruolo non sarebbe nessuno di quelli precedentemente annunciati negli ultimi giorni da indiscrezioni apparse sulla rete, che lo indicavano come Magneto e Sinistro. Fonti citate dal sito riferiscono invece che l’attore sarebbe in lizza per interpretare William Stryker.
Stryler era già apparso nel corso dei film sui mutanti prodotti dalla Fox, interpretato da Brian Cox in X-Men 2 di Bryan Singer.
Nel frattempo, lo stesso sito, citando fonti vicine all’attore Tramel Tillman, che comparirà in Spider-Man: Brand New Day nel ruolo di William Metzger, indicano che questi riprenderà il personaggio proprio nel reboot degli X-Men. L’indiscrezione è in linea con una notizia riportata qualche settimana fa sempre da NPN, nel quale si sottolineava che questi avrebbe firmato un accordo con la major di Kevin Feige per più di un progetto.