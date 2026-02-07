Spider-Man: Brand New Day – Rivelato il ruolo di Tramell Tillman nel film

Nexus Point News riporta che l’attore Tramell Tillman interpreterà il ruolo di William Metzger, villain che nei fumetti Marvel è apparso in alcune storie degli X-Men, in Spider-Man: Brand New Day.
Secondo fonti citate dal sito, Metzger sarà il leader dell’organizzazione Damage Control, sempre più centrale nella narrazione dell’universo cinematografico nell’ultimo periodo, e sarà un personaggio anti-mutante. Le medesime fonti indicano che l’attore avrebbe firmato un accordo per più film che potenzialmente include il rilancio degli X-Men.
Creato da Joe Casey e Steve Rude, Metzger è apparso per la prima volta su X-Men: Children of the Atom 1, dove guidava una milizia anti-mutanti, per poi essere ucciso da Magneto.