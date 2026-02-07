Spider-Man: Brand New Day – Rivelato il ruolo di Tramell Tillman nel film

7 Febbraio 2026
di
L'attore sarà un villain proveniente dalle storie degli X-Men.
Brandnewday

Nexus Point News riporta che l’attore Tramell Tillman interpreterà il ruolo di William Metzger, villain che nei fumetti Marvel è apparso in alcune storie degli X-Men, in Spider-Man: Brand New Day.

Secondo fonti citate dal sito, Metzger sarà il leader dell’organizzazione Damage Control, sempre più centrale nella narrazione dell’universo cinematografico nell’ultimo periodo, e sarà un personaggio anti-mutante. Le medesime fonti indicano che l’attore avrebbe firmato un accordo per più film che potenzialmente include il rilancio degli X-Men.

Creato da Joe Casey e Steve Rude, Metzger è apparso per la prima volta su X-Men: Children of the Atom 1, dove guidava una milizia anti-mutanti, per poi essere ucciso da Magneto.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli