Jon Bernthal e il lato protettivo di Frank Castle

In un lungo articolo/profilo di The Hollywood Reporter a lui dedicato, l’attore Jon Bernthal ha avuto modo di parlare di Spider-Man: Brand New Day, in cui riprende il ruolo di Frank Castle alias il Punitore, e soprattutto del rapporto tra il vigilante e l’eroe interpretato da Tom Holland, come sottolineato anche da quest’ultimo.

È stato un processo molto organico. Ciò che era scritto sulla carta alla fine è cambiato molto a causa di ciò che è successo naturalmente sul set – ha detto Holland – Grazie a questo, abbiamo ottenuto un rapporto straordinario tra Spider-Man e il Punitore.

Tra i personaggi nel film emerge una dinamica fraterna che viene raggiunta a fatica. In una scena, il vigilante nota una certa tensione tra Spidey e la sua amata, MJ (Zendaya). Bernthal ha sottolineato che quel momento permette ai due uomini di entrare in contatto in un modo sorprendente.