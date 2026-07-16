Jon Bernthal e il lato protettivo di Frank Castle

In un lungo articolo/profilo di The Hollywood Reporter a lui dedicato, l’attore Jon Bernthal ha avuto modo di parlare di Spider-Man: Brand New Day, in cui riprende il ruolo di Frank Castle alias il Punitore, e soprattutto del rapporto tra il vigilante e l’eroe interpretato da Tom Holland, come sottolineato anche da quest’ultimo.
È stato un processo molto organico. Ciò che era scritto sulla carta alla fine è cambiato molto a causa di ciò che è successo naturalmente sul set – ha detto Holland – Grazie a questo, abbiamo ottenuto un rapporto straordinario tra Spider-Man e il Punitore.
Tra i personaggi nel film emerge una dinamica fraterna che viene raggiunta a fatica. In una scena, il vigilante nota una certa tensione tra Spidey e la sua amata, MJ (Zendaya). Bernthal ha sottolineato che quel momento permette ai due uomini di entrare in contatto in un modo sorprendente.
Frank è guidato da uno scopo, da una missione, dal motto ‘lasciatemi in pace’, e adoro quando ci sono delle piccole crepe in questo. Frank assume un insolito ruolo di mentore, riconoscendo lo stato mentale distorto di Peter. Gli dice: ‘Perché ti comporti da stronzo con lei?’ ‘Non farlo, è quello che faccio io.’ Vedersi in questo e poi essere un po’ protettivo, tipo ‘Stai cercando di fare tutta la cosa dark, non fare quella roba, io la faccio, non è divertente, fai la tua roba’ – mi piace molto, e ci credo davvero.