Jon Bernthal e il lato protettivo di Frank Castle

16 Luglio 2026
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L'attore parla del suo personaggio in Spider-Man: Brand New Day
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In un lungo articolo/profilo di The Hollywood Reporter a lui dedicato, l’attore Jon Bernthal ha avuto modo di parlare di Spider-Man: Brand New Day, in cui riprende il ruolo di Frank Castle alias il Punitore, e soprattutto del rapporto tra il vigilante e l’eroe interpretato da Tom Holland, come sottolineato anche da quest’ultimo.

È stato un processo molto organico. Ciò che era scritto sulla carta alla fine è cambiato molto a causa di ciò che è successo naturalmente sul set – ha detto Holland – Grazie a questo, abbiamo ottenuto un rapporto straordinario tra Spider-Man e il Punitore.

Tra i personaggi nel film emerge una dinamica fraterna che viene raggiunta a fatica. In una scena, il vigilante nota una certa tensione tra Spidey e la sua amata, MJ (Zendaya). Bernthal ha sottolineato che quel momento permette ai due uomini di entrare in contatto in un modo sorprendente.

Frank è guidato da uno scopo, da una missione, dal motto ‘lasciatemi in pace’, e adoro quando ci sono delle piccole crepe in questo. Frank assume un insolito ruolo di mentore, riconoscendo lo stato mentale distorto di Peter. Gli dice: ‘Perché ti comporti da stronzo con lei?’ ‘Non farlo, è quello che faccio io.’ Vedersi in questo e poi essere un po’ protettivo, tipo ‘Stai cercando di fare tutta la cosa dark, non fare quella roba, io la faccio, non è divertente, fai la tua roba’ – mi piace molto, e ci credo davvero.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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