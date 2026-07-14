Nova: Michael Waldron al lavoro su film Marvel

Lo sceneggiatore Michael Waldron (Loki), creatore assieme all’attore Glen Powell della serie televisiva Chad Powers, sta realizzando un adattamento cinematografico di Nova per i Marvel Studios. Waldron è a bordo del progetto in qualità di sceneggiatore e dovrebbe probabilmente esserne il regista, stando a quanto scrive Deadline citando alcune fonti.

I Marvel Studios e rappresentanti di Waldron non hanno voluto commentare la notizia. Un progetto sull’eroe Marvel, alter ego del giovane Richard Rider, era già stato annunciato nel 2022 senza poi concretizzarsi.