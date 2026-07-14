Nova: Michael Waldron al lavoro su film Marvel

14 Luglio 2026
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I Marvel Studios ci riprovano con l'alter ego di Richard Rider.
Noca

Lo sceneggiatore Michael Waldron (Loki), creatore assieme all’attore Glen Powell della serie televisiva Chad Powers, sta realizzando un adattamento cinematografico di Nova per i Marvel Studios. Waldron è a bordo del progetto in qualità di sceneggiatore e dovrebbe probabilmente esserne il regista, stando a quanto scrive Deadline citando alcune fonti.

I Marvel Studios e rappresentanti di Waldron non hanno voluto commentare la notizia. Un progetto sull’eroe Marvel, alter ego del giovane Richard Rider, era già stato annunciato nel 2022 senza poi concretizzarsi.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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