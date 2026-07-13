“Spider-Man: Brand New Day” tra promozione nei cieli e adozioni

Spider-Man: Brand New Day

Seduta sugli allori delle proiezioni che danno la pellicola verso un debutto più che ottimo al box office americano, la campagna promozionale della pellicola con protagonista Tom Holland continua incessante, ma in maniera piuttosto rilassata rispetto alle prime settimane, non facendo mancare iniziative di rilievo da segnalare.

Tra queste vi è la particolare partnership tra Sony e la compagnia aerea Scott: a Singapore i fan potranno immergersi in anteprima nel mondo di Peter Parker visto che dal 30 giugno al 13 settembre due aerei della Scoot – un Airbus A321neo e un Boeing 787 Dreamliner – sono stati trasformati in velivoli a tema Spider-Man, con decalcomanie in cabina, speciali copri poggiatesta e musiche ispirate al film in uscita.

I passeggeri inoltre riceveranno gadget esclusivi, tra cui un’etichetta di volo o una borsa ecologica pieghevole e avendo la possibilità di effettuare acquisti a bordo.

Il primo volo a tema è partito per Tokyo il 30 giugno con un Boeing 787 Dreamliner, seguito da un volo per Chiang Mai il 1° luglio con un Airbus A321neo. Successivamente, l’aeromobile opererà su rotte selezionate in Australia, Cina, Giappone, Filippine e Thailandia.

Le collaborazioni con i brand sono diventate un modo sempre più efficace per estendere la narrazione di un film oltre i canali di marketing tradizionali e integrarla nelle esperienze quotidiane dei clienti – ha spiegato Calvin Chan, responsabile commerciale di Scoot – Noi di Scoot crediamo che ogni viaggio non riguardi solo la destinazione, ma anche la possibilità di scegliere chi si vuole diventare lungo il percorso. Questi elementi immersivi creano un’esperienza di viaggio completa che dà vita al film Spider-Man: Brand New Day, offrendo al contempo un’esperienza di viaggio unica, proprio come quella che i clienti possono aspettarsi dai loro viaggi con Scoot.

Altra interessante iniziativa, promozionale ma al tempo stesso anche benefica, è quella denominata “Regala un Brand New Day”, in cui si cerca di stimolare l’adozione di alcuni cani che sono stati abbandonati nel corso dell’estate, con il sostegno principale di Tom Holland e Zendaya, che possedevano già tre cani e che ne hanno recentemente adottato un quarto, un Pocket Bully, dal canile di Oakland, città natale dell’attrice.

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato della Webberoni Pizza ispirata al film ideata dalla catena Little Caesar’s, di cui è stato ideato un simpatico spot che potete vedere di seguito.

Altra collaborazione degna di nota è quella che vede protagonista Citizen, una delle più prestigiose società produttrici di orologi da polso, che per l’occasione ha realizzato il Citizen AW1437-61W Marvel Spider-Man Inspired Box Set. Questa volta, invece di una maschera o di un colore tenue ispirato all’eroe, il quadrante presenta un’immagine di lui che si dondola tra i grattacieli lanciando ragnatele, sullo sfondo dello skyline cittadino. L’orologio è alimentato dalla tecnologia Eco-Drive di Citizen, il che significa che il movimento può essere caricato da qualsiasi fonte di luce, artificiale o naturale. In più, è inclusa una spilla di Spider-Man in edizione speciale.

Altra collaborazione importante è quella tra Sony e Poppi, linea di bibite prebiotiche americane che unisce seltz, succo di frutta e aceto di mele, che ha creto confezioni in edizione limitata con design unici a ragnatela ispirate al film. Le confezioni da collezione da 4 pezzi includono i gusti Cherry Limeade e Wild Berry, oltre al nuovo gusto di Poppi, Lemonade.

L’animazione e gli incentivi in California

Quattro titoli d’animazione di Disney, DreamWorks e Pixar si sono aggiudicati 71,6 milioni di dollari per le riprese nello Stato della California, come annunciato martedì dalla California Film Commission. Questa cifra rappresenta oltre il 38% dei circa 186,6 milioni di dollari stanziati per i 41 nuovi film selezionati per ricevere gli incentivi fiscali. Complessivamente, questi film investiranno circa 204,7 milioni di dollari e impiegheranno 1.977 persone tra cast e troupe.

DreamWorks si è aggiudicata 19 milioni di dollari per il prequel di Shrek, Donkey, ottenendo inoltre 7,8 milioni di dollari per un secondo film ancora senza titolo. Il film Disney a ottenere gli incentivi sarebbe Hexe – Il Regno delle Streghe (18,5 milioni di dollari) che racconta la storia di un’adolescente anticonformista di una noiosa cittadina che si ritrova accidentalmente catapultata in un mondo magico dopo aver scoperto di essere una strega. L’uscita in Italia è prevista per il prossimo novembre.

Pixar ha invece ottenuto il sussidio più consistente per la realizzazione di un film ancora senza titolo (26,2 milioni di dollari). In totale, le società di produzione di proprietà della Disney si sono aggiudicate 44,2 milioni di dollari per due film, una somma considerevole per progetti che lo studio avrebbe probabilmente scelto di realizzare in California a prescindere dal credito d’imposta, che lo scorso anno è stato modificato in seguito a un crollo delle produzioni cinematografiche, effetto che al momento pare essere stato invertito grazie a questi aggiustamenti.