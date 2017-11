Wentworth Miller annuncia uscita da Arrowverse

Attraverso il suo account Instagram, l’attore Wentworth Miller ha annunciato che non interpreterà più il ruolo di Leonard Snart alias Captain Cold, nemico storico di Flash e membro del team del serial DC’s Legends of Tomorrow.

L’attore ha infatti comunicato di avere ultimato le riprese degli ultimi due episodi che lo vedranno impersonare il villain DC Comics, ringraziando la troupe e il cast e affermando che questo ruolo è stato per lui una grande opportunità.

Miller è apparso per la prima volta nella parte di Snart nella prima stagione di The Flash, per poi entrare a fare parte dello show sul team di eroi temporali.