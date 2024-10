Sasha Calle su Supergirl: “Avevo firmato per più di un film”

Intervistata da The Hollywood Reporter circa i suoi prossimi progetti, l’attrice Sasha Calle ha avuto modo di parlare del suo coinvolgimento in The Flash, lo sfortunato adattamento per il grande schermo sul velocista DC Comics interpretato da Ezra Miller, in cui ricopriva il ruolo di Supergirl.

L’attrice ha ricordato che per quella parte firmò inizialmente un contratto per più di un film, cosa che come noto non è accaduta causa del reset creativo operato da James Gunn sull’universo cinematografico ispirato ai personaggi DC Comics.

Certo! Ero così profondamente innamorata di quel ruolo. Ho parlato del suo futuro molte volte. Quando ho firmato, era per un contratto per più film. È una cosa normale quando si firma per un franchise. Quindi è stato molto straziante per me, ed è stato tutto molto confuso. Alla fine, so di aver fatto del mio meglio.

Si è detto che una ragazza latina e queer come me non poteva essere Supergirl. Ma lo ero, e nessuno può togliermelo. Questa è la cosa più importante per me; ho fatto qualcosa che contava. E che vi siate visti rappresentati in me o meno, molte persone si sono davvero sentite in sintonia con lei e l’hanno amata.